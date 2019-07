McDonald revela que lo sorprendió tener que patear el sexto penal ante México

El futbolista costarricense dijo no haberse sentido cómodo antes de ejecutar el último tiro de la serie que terminó en triunfo de los mexicanos.

A contramano de lo expresado por Gustavo Matosas, el entrenador de la Selección de , Jonathan McDonald brindó una revelación en función a la serie de penales que definió los cuartos de final de la con victoria para .

El futbolista de Alajuelense desmintió que haya sido avisado en la previa a ejecutar el sexto y último disparo desde los 12 pasos, que finalmente decretó la clasificación del combinado azteca.

"En ese momento no se había dicho quién era el sexto posible o el séptimo. Cuando me dijeron que era yo, me tomó por sorpresa, en ese momento traté de ser lo más leal y responsable posible y no me sentía cómodo para tirarlo, no estaba preparado, tenía muchos meses de no tirar uno, de no practicar tampoco", manifestó el jugador de 31 años en declaraciones a www.nacion.com.

Big Mc continuó con su relato de aquella definición y analizó la situación: "En realidad, el que tiene que tirar es el que se sienta con más confianza, más capaz de hacerlo, al igual que yo fui responsable y quise ser lo más profesional posible desde mi punto de vista... Me hubiera sentido peor si asumo el penal y luego lo fallo, me habría sentido peor porque no habría sido lo más profesional, lo más honesto".

En la misma línea, McDonald aclaró que se encontraba listo, pero para un siguiente eventual remate. "Para el séptimo sí lo hubiera lanzado porque ya me había preparado mentalmente para tirarlo, pero la verdad es que me agarró por sorpresa el sexto penal", sentenció.

Foto: COOPER NEILL/AFP/Getty Images