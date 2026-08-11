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Mbappé y Diomandé encabezan las ausencias del Real Madrid ante el Deportivo de La Coruña

J. Mourinho
Y. Diomande
J. Bellingham
K. Mbappe
Vinicius Junior
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Nuevo ensayo

José Mourinho, director técnico del Real Madrid, anunció la lista de convocados de su equipo para el duelo ante el Deportivo de La Coruña, este miércoles, dentro del periodo de preparación para la nueva temporada.

Las elecciones de Mourinho registraron las ausencias de: Thibaut Courtois, Éder Militão, Raúl Asencio, Ferland Mendy, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch, Jude Bellingham, Rodrygo Goes, Yan Diomandé y Kylian Mbappé.

La lista del Real Madrid para el partido ante el Deportivo de La Coruña quedó de la siguiente manera:

Portería: Lunin y Sergio Mestre.

Defensa: Huijsen, Trent, Carreras, Rüdiger, Dumfries, Juan Martínez, Mario Rivas y Lamine.

Amistosos
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Deportivo de A Coruna
COR
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Real Madrid
RMA

Centrocampistas: Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Cestero, Lacosta y Alexis Seria.

Delantera: Vinícius Júnior, Endrick, Espí, Brahim Díaz y Yáñez.

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