Mbappé vuelve a estar en el centro de la polémica... Una foto eliminada da pie a las especulaciones

Kylian Mbappé vuelve a ser noticia, pero fuera del campo. Una breve publicación en su Instagram oficial desató especulaciones.

Aunque la publicación duró solo unos segundos antes de ser eliminada, bastó para que se difundieran capturas de pantalla y surgieran nuevos rumores sobre su vida personal.

El delantero del Real Madrid publicó un breve vídeo en sus historias de Instagram donde aparece la actriz española Esther Expósito con la camiseta de Francia y el brazalete de capitán, con el número 10 que usa Mbappé.

La publicación desapareció rápido, pero varios usuarios ya habían hecho capturas de pantalla, según informó el diario español «Marca».

El creador de contenido español Javi Hoyos detalló que la historia se publicó sobre las 5:30 de la mañana, poco después de la derrota de Francia ante Inglaterra, y que muchos usuarios le enviaron capturas apenas apareció.

En un vídeo, Hoyos afirmó: «La historia solo estuvo disponible durante unos segundos», y mostró capturas tomadas a los 9, 23 y 57 segundos. Quienes intentaron verla después se toparon con un mensaje de error.

La imagen mostraba a Esther Exposito con la camiseta de la selección francesa, el número 10 y el brazalete de capitana, lo que desató especulaciones sobre la vida personal de Mbappé.

Hoyos sugirió que Mbappé quizá quería compartirla solo con su lista de «amigos cercanos» y, al publicarse por error para todos sus seguidores, la eliminó de inmediato.

Pese a la difusión, ninguno de los dos ha confirmado la relación.

Pese a su brevedad, la publicación desató una avalancha de comentarios y especulaciones sobre la relación entre la estrella francesa y la actriz española.