La justicia francesa zanjó la polémica y decidió de forma definitiva remitir al astro marroquí Achraf Hakimi, defensa del Paris Saint-Germain, a un juicio penal por un cargo de violación en el caso que se remonta a 2023, en un giro que podría implicar la citación de su excompañero Kylian Mbappé para prestar testimonio.

El Tribunal Supremo de Francia ratificó este miércoles la decisión del tribunal de apelaciones de Versalles emitida el pasado 19 de junio, y rechazó el recurso presentado por los abogados del jugador internacional, con lo que este ha agotado todas las vías legales para evitar comparecer ante el tribunal.

Los hechos del caso se remontan a febrero de 2023, cuando una joven de 24 años presentó una denuncia en la que acusaba a Hakimi de agredirla dentro de su domicilio en la zona de Boulogne-Billancourt, uno de los suburbios de la capital, París, tras haberse conocido a través de las redes sociales.

En virtud de esta decisión definitiva, Hakimi comparecerá ante el tribunal penal del departamento de Altos del Sena, probablemente en la ciudad de Nanterre, en un caso cuya fecha aún no se ha fijado.

Mbappé, en el centro del caso

La mayor sorpresa de este expediente, según la emisora española «Cadena COPE», es el papel que podría desempeñar el actual delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, ya que se espera que el astro francés sea citado como testigo principal en el juicio, después de que la defensa presentara anteriormente su testimonio ante los investigadores.

Mbappé, compañero de Hakimi en el Paris Saint-Germain por aquel entonces, fue interrogado por los investigadores el 14 de abril de 2023, cuando afirmó que Hakimi le había contado la noche del incidente que ambos se habían besado de forma consentida. La jueza de instrucción se basó en un principio en estas declaraciones para respaldar la versión de la denunciante y dictar la orden de juicio.

La defensa de Hakimi trató posteriormente de aportar una nueva aclaración, mediante una carta de Mbappé en la que este precisaba que Hakimi no había tocado las partes íntimas de la denunciante, en un intento de negar cualquier connotación sexual no consentida, si bien dicha aclaración no fue suficiente para convencer al tribunal de apelaciones, que ratificó la decisión de llevarlo a juicio.

La defensa de la denunciante: la justicia triunfará

Por su parte, la abogada de la denunciante, Rachel-Flore Pardo, celebró la decisión del Tribunal Supremo y declaró en un comunicado a la agencia de noticias española EFE: «Después de tres años y medio de batallas legales, y tras haber sido difamada mi clienta, ella tiene la certeza de que la justicia se hará y luchará hasta el final».

La abogada añadió: «Mi clienta espera que este juicio ayude a otras mujeres y que contribuya a romper el muro de la negación y de la impunidad que rodea a la violencia sexual, incluso en el mundo del fútbol profesional».

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En cambio, Hakimi sigue aferrándose a su versión desde el principio, ya que niega cualquier relación y solo admite que hubo un abrazo y besos mutuos de forma consentida, mientras que la denunciante sostiene en su denuncia que fue objeto de besos y tocamientos en contra de su voluntad, antes de poder escapar y llamar a una amiga para que la recogiera.