La justicia francesa ha zanjado la polémica y ha decidido de forma definitiva remitir a juicio penal al astro marroquí Achraf Hakimi, defensa del Paris Saint-Germain, acusado de violación en el caso que se remonta a 2023, en un giro que podría contemplar la citación de su excompañero Kylian Mbappé para prestar testimonio.

El Tribunal Supremo de Francia ratificó este miércoles la decisión del tribunal de apelación de Versalles emitida el pasado 19 de junio y rechazó el recurso presentado por los abogados del internacional, con lo que este agota todas las vías legales para evitar comparecer ante el tribunal.

Los hechos del caso se remontan a febrero de 2023, cuando una joven de 24 años presentó una denuncia en la que acusaba a Hakimi de agredirla en su domicilio de la zona de Boulogne-Billancourt, uno de los suburbios de la capital, París, tras haberse conocido a través de las redes sociales.

En virtud de esta decisión definitiva, Hakimi comparecerá ante el tribunal penal del departamento de Altos del Sena, probablemente en la ciudad de Nanterre, en un caso cuya fecha aún no se ha fijado.

Mbappé en el centro del caso

La mayor sorpresa en este expediente, según la emisora española «Cadena COPE», es el papel que podría jugar el actual delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, ya que se espera que el astro francés sea citado como testigo principal en el juicio, después de que la defensa presentara su testimonio anteriormente ante los investigadores.

Mbappé, entonces compañero de Hakimi en el Paris Saint-Germain, fue interrogado por los investigadores el 14 de abril de 2023, cuando afirmó que Hakimi le había dicho la noche del incidente que ambos habían intercambiado besos de forma consentida. La jueza de instrucción se basó en un principio en estas declaraciones para respaldar la versión de la denunciante y dictar la orden de juicio.

La defensa de Hakimi intentó posteriormente aportar una nueva aclaración, a través de un mensaje de Mbappé en el que precisaba que Hakimi no tocó las partes íntimas de la denunciante, en un intento de negar cualquier connotación sexual no consentida; sin embargo, esta aclaración no fue suficiente para convencer al tribunal de apelación, que ratificó la decisión de llevar el caso a juicio.

La defensa de la denunciante: la justicia vencerá

Por su parte, la abogada de la denunciante, Rachel-Flore Pardo, celebró la decisión del Tribunal Supremo y declaró en un comunicado a la agencia de noticias española EFE: «Tras tres años y medio de batallas legales, y después de que mi clienta haya sido difamada, tiene la certeza de que la justicia se hará y luchará hasta el final».

La abogada añadió: «Mi clienta espera que este juicio ayude a otras mujeres y que contribuya a romper el muro de la negación y la impunidad que rodea a la violencia sexual, incluso en el mundo del fútbol profesional».

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En cambio, Hakimi sigue aferrado a su versión desde el principio, ya que niega cualquier relación y solo admite que hubo un abrazo y besos mutuos consentidos, mientras que la denunciante asegura en su denuncia que fue objeto de besos y tocamientos contra su voluntad antes de poder escapar y llamar a una amiga para que la recogiera.