Mbappé supera por sí solo a cuatro de las grandes selecciones del Mundial

Kylian Mbappé lideró a Francia a cuartos de final del Mundial 2026 al anotar, ayer sábado, el único gol ante Paraguay desde el punto de penalti.

Su tanto, además, elevó a 11 sus goles en eliminatorias desde 2018.

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Con 11 tantos, supera en este periodo a Brasil e Inglaterra (10 cada una), a Portugal (9) y a España (4).

Los “Gallos” avanzaron a cuartos con un 1-0, gol de Mbappé de penalti en la segunda parte, en un encuentro marcado por interrupciones y calor intenso, mientras Paraguay intentaba frenar el ritmo con entradas duras y errores tácticos.

Con este triunfo, Francia se medirá a Marruecos en cuartos, tras la goleada de los Leones del Atlas a Canadá (3-0).



