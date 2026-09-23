Mbappé sobre los rumores del Real Madrid y Olise: no le aconsejo marcharse

El francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, se niega a animar a su compatriota Michael Olise, estrella del Bayern de Múnich, a marcharse, en medio de los rumores que lo vincularon con un traspaso al conjunto blanco el pasado mercado de fichajes de verano.

Numerosos informes de prensa hablaron este verano del interés del Real Madrid por hacerse con Olise, especialmente tras su brillante actuación con la selección de Francia en el Mundial de 2026, antes de que se confirmara su continuidad en el club bávaro.





Cuando se le preguntó a Mbappé por los rumores sobre Olise, declaró al diario alemán "Bild": "Escuché los rumores, pero conozco bien esta situación: cuando era jugador del Paris Saint-Germain, los rumores estaban muy extendidos".

Kylian Mbappé considera que sería inapropiado aconsejar a Olise que se marche del Bayern de Múnich, ya que el internacional francés todavía puede mostrar todo su potencial con el conjunto bávaro.

El delantero del Real Madrid continuó, según recogió la cadena francesa "Foot Mercato": "Creo que sería una falta de respeto aconsejar a un jugador que se marche. Sería injusto para el Bayern, sobre todo teniendo en cuenta que el Bayern es un club magnífico en el que Michael puede lograr grandes cosas".

Después, Mbappé elogió las cualidades de su compañero en la selección de Francia, afirmando: "Pero hay algo seguro: todos los clubes del mundo desearían fichar a Michael Olise. Es un jugador excepcional".

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