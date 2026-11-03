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Hussein Hamdy
Traducido por

Mbappé sobre la muerte de un futbolista español: una gran tristeza, no hay palabras

Tenerife vs FC Andorra
Tenerife
FC Andorra
Segunda Division
J. de Miguel
K. Mbappe
Real Madrid
España
Andorra
Francia

La conmoción se apodera de Kylian

Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, se pronunció sobre el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, quien perdió la vida este martes a los 30 años de edad.

El Tenerife anunció la muerte de su jugador a las ocho de la mañana de este martes, una noticia que sumió en una profunda tristeza al club, a su afición y a la familia del fútbol.

El Tenerife dijo al inicio de su mensaje: "Estamos destrozados por la intensidad del dolor, se nos han anudado las palabras por la conmoción y no podemos creer que esto sea real".

El Tenerife añadió: "No hay palabras de consuelo, ni hay nada que pueda aliviar este sentimiento colmado de tristeza. Estamos junto a su afligida familia y a sus seres queridos, y junto a todos los miembros de la familia del Tenerife que hoy lloran este cruel final".

Kylian Mbappé escribió, en una publicación en la red "Instagram": "Enorme tristeza. No hay palabras. Que tu alma descanse en paz".

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