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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
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Mbappé sigue haciendo historia con un logro excepcional

Roma vs Real Madrid
Roma
Real Madrid
Liga de Campeones
K. Mbappe
Italia
España
Francia

Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, siguió escribiendo la historia tras su gol a la Roma, en la victoria del conjunto merengue por 4-3 la noche del miércoles, en la Liga de Campeones.

Mbappé fue el autor del primer gol del Real Madrid ante la Roma, en el emocionante encuentro disputado en el estadio Olímpico.

La red de estadísticas Opta señaló que Mbappé, gracias a su gol en Roma, alcanzó las 500 contribuciones de gol en su carrera con los clubes en todas las competiciones, con las camisetas del Mónaco, el Paris Saint-Germain y el Real Madrid".

Y añadió Opta: "Las contribuciones de Kylian Mbappé se reparten en 378 goles y 122 asistencias".

Con esta victoria, el Real Madrid elevó su cuenta a 6 puntos, mientras que la Roma se quedó congelada en un solo punto.

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