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Mbappé se prepara para batir el récord de Messi en la Champions League

K. Mbappe
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Un centenario especial para la estrella francesa

Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, se prepara para batir un registro especial de Lionel Messi, leyenda del Barcelona y actual capitán del Inter Miami estadounidense, cuando su equipo se enfrente a la Roma italiana este miércoles por la tarde en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League.

Mbappé ha disputado 99 partidos en la Champions League con tres clubes: Mónaco, Paris Saint-Germain y Real Madrid, por ese orden. Si juega hoy ante la Roma, alcanzará su centenario.

Según las estadísticas de la página oficial de la UEFA, Mbappé será el futbolista más joven en la historia de la Champions League en disputar 100 partidos, superando el registro de Messi.

Mbappé tiene 27 años y 298 días, mientras que el argentino llegó a su partido número cien cuando jugaba con el Barcelona, con 28 años y 84 días.

Mbappé ha jugado 99 partidos en el torneo continental, en los que ha marcado 71 goles, con un promedio de 0,71 goles por partido.

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