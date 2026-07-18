Mbappé se despide de Deschamps con un emotivo mensaje antes de «el último baile»

Kylian Mbappé, capitán de Francia, publicó un emotivo mensaje de despedida a Didier Deschamps horas antes del partido por el tercer puesto contra Inglaterra en el Mundial 2026, admitiendo que no le dieron el final deseado.

En su cuenta de «X» escribió: «Hoy es tu última danza. Tú nos has dado mucho».

Con tono triste, añadió: «Se suponía que debíamos darte un final mejor, pero no lo logramos. Es difícil describir lo que has aportado en 14 años; has sido clave en la evolución de este equipo», lamentando que Francia no haya llegado a la final por tercera vez consecutiva.

Francia soñaba con alcanzar la final por tercera vez consecutiva, pero España la eliminó 2-0 en semifinales y ahora lucha por el tercer puesto contra Inglaterra.

Mbappé añadió: «No has recibido el reconocimiento que mereces, pero el tiempo y la historia lo inmortalizarán».

El capitán de los Bleus le agradeció: «Gracias por dejarme representar a mi país en el mayor escenario deportivo durante todos estos años. Me siento orgulloso de haber estado al lado de una de las mayores leyendas de nuestro país, y nunca olvidaré todo lo que hemos vivido y logrado juntos».

Mbappé cerró con un deseo: «Te deseo mucha suerte en tu nueva aventura y, de nuevo, gracias por todo lo que has aportado a esta camiseta que tanto significa para nosotros».

Se espera que Zinedine Zidane, leyenda del fútbol francés y exjugador del Real Madrid, asuma el mando de la selección.

Francia cuenta con una generación dorada y una plantilla repleta de estrellas de los mejores clubes mundiales. Con Deschamps ganó el Mundial de 2018 en Rusia y llegó a la final de 2022 en Catar, donde perdió el título en los penaltis ante Argentina de Lionel Messi.

Su etapa al frente de los Les Bleus se recuerda como una de las más exitosas del fútbol francés: alcanzó tres finales consecutivas y ganó la Eurocopa 2020 (celebrada en 2021) y la Liga de Naciones.