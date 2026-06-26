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Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Mbappé se codea con las leyendas. El logro de Henry y Barthez está en la mira del astro del Real Madrid

Francia
World Cup
Noruega vs Francia
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K. Mbappe
J. Kounde
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Noruega
EE. UU.

Un duelo histórico contra Noruega

Francia necesita ganar a Noruega para asegurar el primer lugar del grupo y evitar cuentas complicadas. 

Los “Gallos” buscan el liderato con los pies de Mbappé, que aspira a la historia, y con las nuevas cartas que Deschamps estrenará en el centro del campo desde el duelo contra Islandia.

Kylian Mbappé jugará su partido 17 en fases finales del Mundial, igualando el récord de Fabien Barthez y Thierry Henry, según «Stats Foot».

El astro del Real Madrid está a punto de ingresar al club de los grandes; un triunfo podría llevarlo al primer puesto histórico si mantiene su nivel en las próximas rondas.

Didier Deschamps, ausente por el fallecimiento de su madre, alineará de nuevo a Manu Koné y Aurélien Tchouaméni como titulares por primera vez desde el 9 de septiembre de 2025, ante Islandia. 

La apuesta por la fuerza en el centro del campo se presenta clave ante el equipo de Erling Haaland: solo vale ganar y liderar el grupo.

Además, Jules Koundé ha sido titular en los últimos 13 partidos de Francia en grandes competiciones, el mejor registro actual de los «Les Bleus». 

Su regularidad aporta estabilidad defensiva de cara al duelo contra Noruega, que definirá el primer puesto y el pase a octavos.

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