A Mbappé le dolieron las salidas de Buffon y Diarra del PSG

Únicamente coincidió con ellos unos cuantos meses, pero lo suficiente para que lo marcaran por el resto de su carrera.

Para Kylian Mbappé, las bajas que más le han dolido en su carrera son dos: las del mediocampista Lassana Diarra y el portero Gianluigi Buffon cuando se marcharon del París Saint-Germain la temporada pasada.

"Era como un tío para mí, un hermano mayor con el que podías contar. A menudo me ha contaba sobre su carrera, sus clubes. Los errores que cometió errores y me daba consejos. Me ayudó en momentos complicados. Estuvo en el nivel más alto, sabe de lo que está hablando. Emigró muy temprano y solo.

"Siempre me gustó escuchar a los jugadores mayores. Buffon también fue muy importante. Me afectó verlos irse. Con los dos tengo contacto todavía", aceptó en una entrevista con L'Equipe.

El volante de contención firmó con el cuadro parisino y duró ahí únicamente una campaña. Jugó también en , , y , entre otros. Mientras que Gigi se unió luego de 17 años en la . Al término de eso regresó al conjunto de la .