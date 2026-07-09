Mbappé sacude el Mundial: la derrota ante Marruecos le da el trono de Francia y un récord histórico

Kylian Mbappé, capitán de Francia, marcó un gol espectacular contra Marruecos.

En el 60’, batió a Yassine Bounou con un disparo preciso por la izquierda.

Según Opta, es el primer jugador en llegar a 10 participaciones en dos Mundiales.

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Mbappé ya suma ocho goles y dos asistencias, igualando su marca en Catar.

Además, se convirtió en el primer francés en llegar a 100 participaciones en goles (64 tantos y 36 asistencias).

Así, Mbappé lidera de nuevo la tabla de goleadores del torneo, empatado con Lionel Messi, ambos con 8 tantos.



