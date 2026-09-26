El Real Madrid ya tiene claridad sobre la lesión de Kylian Mbappé. La estrella francesa ha sufrido una distensión de la cápsula posterior de su rodilla izquierda y, en principio, estará de baja dos semanas.

El gigante español ya ha confirmado oficialmente el diagnóstico. De este modo, el alcance de la lesión es considerablemente menor de lo que apuntaban las primeras informaciones, en las que se contemplaba una ausencia más prolongada.

Mbappé sufrió la lesión durante el partido de la Nations League entre Francia y Turquía. El delantero marcó el único gol del encuentro, pero se lesionó la rodilla en esa acción. Precisamente porque no hubo contacto con un rival, se temió una lesión de gravedad.

La superestrella del Real Madrid intentó seguir jugando en un primer momento. Cinco minutos después quedó claro que no era posible y fue sustituido por Désiré Doué.

Al término del encuentro, el seleccionador Zinédine Zidane ya dejó saber que Mbappé abandonaría la concentración de Francia. “No va bien con él. No vamos a correr riesgos. Sufrió una lesión de rodilla al golpear el balón y la situación no pinta lo suficientemente bien como para poder continuar”.

Mbappé se perderá por ello los compromisos internacionales restantes de Francia en este parón. El delantero no jugará los duelos de la Nations League ante Bélgica y también se perderá el partido contra Italia.

Para el Real Madrid, sin embargo, el diagnóstico definitivo supondrá un gran alivio. Con ello, la participación de Mbappé en El Clásico contra el FC Barcelona el 25 de octubre ya no parece estar en peligro.