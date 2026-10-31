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FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRIDAFP
Karim Malim
Traducido por

Mbappé persigue a Yamal: la estrella del Alavés choca con la maldición del Barcelona

Raphinha
L. Yamal
K. Mbappe
Q. Sanchez Flores
L. Boye
Barcelona vs Alavés
Barcelona
Alavés
Primera División
Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
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Todas las miradas se dirigen al estadio Spotify Camp Nou, que acoge este sábado el duelo entre el Barcelona y el Deportivo Alavés, dentro de los encuentros de la jornada undécima de LaLiga, en un partido cargado de cifras llamativas, entre las que destacan el momento brillante de Lamine Yamal y Raphinha, frente a una sequía goleadora que persigue a una de las principales armas del equipo visitante ante los azulgranas.

La cadena "Opta", especializada en estadísticas, repasó una serie de cifras y datos interesantes antes del duelo, que fueron los siguientes:

- Lamine Yamal, estrella del Barcelona, ha marcado 38 goles en 111 partidos disputados en LaLiga, y en número de goles anotados antes de cumplir los veinte años en las cinco grandes ligas europeas durante el siglo XXI solo le supera Kylian Mbappé, que logró 41 goles en 79 partidos.

- Raphinha, estrella del Barcelona, encabeza la lista de goleadores de las cinco grandes ligas europeas esta temporada con 13 goles, tras conseguir alcanzar esta cifra en tan solo nueve partidos, igualando su cosecha goleadora de toda la temporada pasada en LaLiga, cuando marcó 13 goles en 22 partidos.

Próximos partidos
BAR

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Primera División

31 oct 2026

ALA

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SAN

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Primera División

01 nov 2026

RMA

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- Quique Sánchez Flores, entrenador del Deportivo Alavés, no ha logrado ninguna victoria en sus siete visitas anteriores para enfrentarse al Barcelona en LaLiga, ya que se conformó con dos empates frente a cinco derrotas, además de perder los últimos cuatro enfrentamientos, y los equipos que dirigió no consiguieron marcar en cuatro de esos partidos.

- Lucas Boyé, delantero del Deportivo Alavés y máximo goleador del equipo en LaLiga esta temporada con cinco goles, sufre una sequía goleadora ante el Barcelona, después de disputar ocho partidos contra el conjunto catalán sin lograr marcar. El delantero argentino no tiene un registro peor en este aspecto más que ante el Celta de Vigo y el Sevilla, ya que no consiguió marcar en diez partidos ante cada uno de ellos en la Primera División española.

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