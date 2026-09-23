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Portugal v France: Quarter-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport
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Mbappé: No me permitirán imitar a Cristiano Ronaldo

K. Mbappe
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El capitán de Francia habla con franqueza

El francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, considera que no es capaz de seguir los mismos pasos que la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, actual capitán del Al Nassr saudí.

Ronaldo tiene 41 años y, pese a ello, sigue siendo titular con su selección, Portugal, siendo su última participación en el Mundial 2026.

Sin embargo, Mbappé, de 27 años, parece que no aspira a prolongar su trayectoria internacional durante tanto tiempo como su ídolo Cristiano Ronaldo, al señalar que no cree ser capaz de seguir el mismo camino con la selección francesa.

Mbappé declaró al diario alemán «Bild»: «Seamos sinceros, teniendo en cuenta el país para el que juego: Francia no me permitirá jugar hasta que cumpla 41 años (risas)».

Y añadió, según recogió la cadena francesa «Foot Mercato»: «Pero Cristiano demuestra que si estás en tu mejor estado físico y mental, puedes jugar a este nivel durante mucho tiempo. En mi caso, sin embargo, no creo que eso sea posible».

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