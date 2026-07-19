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Mbappé: «No hemos respetado la camiseta de Francia... y Messi marcará en España»

Francia vs Inglaterra
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España vs Argentina
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K. Mbappe
L. Messi
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Kylian Mbappé confía en que Lionel Messi marque en la final contra España y vuelva a igualarlo como máximo goleador de la historia de los Mundiales. 

Mbappé marcó dos goles en la derrota 4-6 ante Inglaterra por el tercer puesto y quedó líder, a la espera de lo que haga Messi.

«Messi marcará mañana, porque siempre marca», declaró a AS tras el partido.

Aclaró que los logros individuales quedan atrás frente a los colectivos, incluso si se trata del título de máximo goleador histórico del Mundial.

Y añadió: «Hubiera preferido no ser el máximo goleador histórico del Mundial y jugar el partido de mañana», en referencia a la final que enfrentará a Argentina con España, la selección que eliminó a Francia en semifinales.

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Argentina
ARG

Tras ir 0-4 abajo en el primer tiempo, Francia reaccionó en el segundo.

Mbappé añadió: «No sé qué pasó; vimos dos partidos distintos. En la primera parte no respetamos la camiseta, y eso no puede ocurrir. En la segunda jugamos mejor y mostramos carácter, ganamos ese periodo, pero no el partido. Me hubiera gustado ganar por el seleccionador Deschamps».

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