Confirmado: Kylian Mbappé no estará ante el Real Madrid en la Champions

El joven francés será baja para el partido de Champions frente al Real Madrid

Después de un verano muy movido con Neymar Junior, el viajará a el sábado para disputar su último encuentro de , antes de emprender su nueva aventura en su objetivo soñado: la . Y el 18 de septiembre tendrá que recibir al . Pero ¿cómo está el PSG? Pues ahora mismo, con medio equipo en la enfermería. Para enfrentarse a los blancos, el conjunto francés no podrá contar con algunos de sus jugadores de más nivel. Por ahora, Kylian Mbappé no jugaría ante el Madrid y Cavani lucha por llegar a tiempo al partido.

Según el diario francés L’Equipe, el joven delantero del PSG no podrá estar presente en la primera jornada de Champions. Su lesión en el muslo izquierdo ante el le impedirá poder saltar al terreno de juego y Tuchel no podrá contar con una de sus referencias en el ataque. Mbappé se está recuperando bien, pero todo apunta a que, salvo milagro, no llegará a tiempo para jugar ante el conjunto madridista.

Pero ojo, no será la única baja para los de Tuchel. A su ausencia se suman la de Neymar, quien no podrá jugar por sanción, tras la expulsión en aquella eliminatoria frente al , y también las de Kehrer y Draxler. Cuatro bajas de peso para enfrentarse a un Real Madrid que no transmite buenas sensaciones, pero que confía en mejorar. Tuchel sí que podrá contar con piezas como Ander Herrera y Diallo, que se han recuperado y vuelto con el grupo. También se espera que Edinson Cavani se recupere a tiempo. Y claro, Icardi será de la partida.