Mbappé no es el primero: Özil, la Premier League y la NBA en la lista de enemigos de China

La crisis desatada por las declaraciones de Kylian Mbappé sobre el líder chino Mao Zedong ha vuelto a poner de relieve la magnitud de los intereses económicos que vinculan al fútbol europeo con el mercado chino, así como la capacidad de Pekín para utilizar la emisión televisiva y el patrocinio comercial con el fin de presionar a las instituciones deportivas extranjeras.

Las repercusiones se extendieron hasta los derechos de emisión televisiva de la liga española y los contratos comerciales del delantero francés, lo que llevó al Real Madrid y a LaLiga a presentar disculpas en un intento por contener la situación.

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La crisis comenzó tras la difusión de un fragmento de una entrevista en vídeo de Mbappé, en el que habló de una imagen satírica en la que aparecía su rostro montado sobre la imagen de una figura política china, a la que describió como un dictador chino.

Aunque no mencionó a Mao Zedong por su nombre, la imagen se asoció con el expresidente chino, lo que provocó una amplia indignación en las plataformas de redes sociales chinas.

Mbappé presentó una disculpa y expresó su pesar por haber herido los sentimientos de personas en China y fuera de ella. Asimismo, el Real Madrid se disculpó oficialmente con el pueblo chino, y el presidente de LaLiga, Javier Tebas, se movilizó para contener la crisis, pero las disculpas no pusieron fin de inmediato a la disputa.

Según informaciones de los medios, empresas chinas, entre ellas el grupo lácteo Mengniu, Shanghai Milkground y Dongpeng Beverage, pusieron fin a sus relaciones comerciales con el jugador, en un desarrollo que amenaza sus ingresos publicitarios y sus oportunidades futuras en el mercado chino.

¿Por qué todos temen perder a China?

La importancia del mercado chino radica en los derechos de emisión y en el acceso a millones de aficionados, además de las oportunidades de patrocinio, publicidad y comercialización de productos.

En agosto de 2026, LaLiga anunció un acuerdo con la plataforma Migu, perteneciente a la empresa China Mobile, para convertirse en el socio exclusivo de los derechos de emisión por internet en la China continental durante las cuatro temporadas, desde la 2026-2027 hasta la 2029-2030, con la disponibilidad de los 380 partidos de cada temporada.

En cuanto al Real Madrid, sus riesgos se concretan en el posible perjuicio a las ventas de productos y camisetas, el retroceso de las oportunidades de patrocinio comercial y la afectación del valor de mercado de sus estrellas.

El propio Mbappé afronta pérdidas más evidentes, después de que empresas chinas pusieran fin a sus contratos con él. El diario francés "Le Monde" mencionó una estimación que sitúa el valor de algunos de los acuerdos finalizados en torno a 50 millones de yuanes, es decir, cerca de 6,7 millones de euros.

Precedentes chinos

El deporte mundial ha vivido crisis similares en los últimos años, la más destacada la crisis de la liga estadounidense de baloncesto (NBA) en 2019, cuando Daryl Morey, director general del equipo Houston Rockets, publicó un mensaje de apoyo a las protestas en Hong Kong.

China respondió suspendiendo la emisión de los partidos de la liga, y su ausencia de la televisión china se prolongó durante cerca de 18 meses, antes de su regreso en marzo de 2022. Sin embargo, Morey no fue destituido para complacer a China, pese a los perjuicios comerciales. Informes estadounidenses estimaron las pérdidas vinculadas a la crisis en cientos de millones de dólares, con cálculos que varían según el alcance del cómputo y el periodo de tiempo.

En diciembre de 2019, el exinternacional alemán Mesut Özil provocó una crisis después de criticar el trato de China a la minoría musulmana uigur. La corporación de televisión china eliminó el partido entre el Arsenal y el Manchester City de su programación de emisión, en respuesta a las declaraciones del por entonces jugador del Arsenal, mientras que el club londinense se desmarcó de las declaraciones de su jugador, subrayando que expresaban su opinión personal.

Asimismo, la Asociación de Tenistas Profesionales (WTA) entró en una confrontación directa con China en 2021, tras la desaparición de la vida pública de la jugadora china Peng Shuai, después de que acusara a un alto funcionario chino de agresión sexual.

En diciembre de ese mismo año, la asociación anunció la suspensión de todos sus torneos en China y Hong Kong, exigiendo garantías para la seguridad de la jugadora y la realización de una investigación transparente, pese a los enormes riesgos económicos, ya que China acogía 9 torneos de la asociación en la temporada 2019, entre ellos el torneo de clausura.

Informes de "Reuters" estimaron que la decisión podría costar a la asociación cientos de millones de dólares. Pero el boicot no logró las exigencias de la asociación en su totalidad; en abril de 2023 anunció la reanudación de sus torneos en China tras cerca de 16 meses de suspensión, señalando que la continuidad del boicot imponía elevados costes económicos a los jugadores y a los torneos, pese a no haber logrado un avance suficiente respecto a sus demandas originales.

En marzo de 2022, entidades de emisión chinas bloquearon partidos de la Premier League inglesa, durante una jornada que vivió iniciativas de solidaridad con Ucrania, entre ellas el uso de brazaletes con los colores de la bandera ucraniana.

Estos precedentes ilustran cómo China utiliza el arma del boicot de forma amplia en el ámbito deportivo, aprovechando su gran influencia económica y su posesión de un enorme mercado que los clubes, los jugadores y las entidades organizadoras de los torneos temen perder.



