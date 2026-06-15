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Abobakr El Mokadem

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Mbappé no asistirá a la rueda de prensa previa al partido contra Senegal... ¿Cuál es el motivo?

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Ngolo Kanté jugará en su lugar

Kylian Mbappé, estrella de Francia, no acudirá a la rueda de prensa previa al debut de «Les Bleus» contra Senegal en el Mundial 2026.

La selección francesa debutará mañana martes ante Senegal en el Mundial 2026.

 Didier Deschamps comparecerá como previsto, pero su capitán será reemplazado por N'Golo Kanté, según «L'Équipe».

La decisión busca evitarles un largo desplazamiento, pues el estadio está lejos del centro de entrenamiento.

 Para evitarle ese desplazamiento, la Federación Francesa de Fútbol ha designado a N’Golo Kanté, quien probablemente no sea titular el martes.

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