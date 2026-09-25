Mbappé marca el gol de la victoria, luego se desploma sobre el césped y tiene que abandonar el partido lesionado

Francia ha saldado con victoria el primer partido bajo el mando de Zinedine Zidane. En Turquía, los franceses se impusieron por 0-1 a la selección de ese país. Aun así, Francia se marchará con sensaciones encontradas del duelo: Kylian Mbappé dejó el campo lesionado.

Zinedine Zidane se sentó este viernes por la noche por primera vez en el banquillo de la selección francesa. Tomó el relevo de Didier Deschamps tras el último Mundial.

Zidane apostó por Mike Maignan en la portería. En defensa estuvieron Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix y Adrien Truffert. En el centro del campo arrancaron Adrien Rabiot, Manu Koné y Rayan Cherki. En ataque formaron Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise.

En una primera parte relativamente aburrida, Francia no dio señales de vida hasta el minuto diecisiete. Mbappé se fue hacia dentro desde la izquierda y ajustó el balón fuera por muy poco junto al poste. Poco después respondió Turquía al otro lado con un cabezazo de Fedri Kadioglu. Ese balón fue atrapado con facilidad.

Después de que Cherki y Olise rozaran el gol inicial antes del descanso, fue Turquía la que, tras la reanudación, más méritos hizo para marcar: Ismail Yüksek estuvo a punto de cabecear a la red un saque de esquina.

Finalmente fue Mbappé quien abrió el marcador para los franceses. El delantero del Real Madrid recibió el balón de Olise tras un error en la salida de Turquía. Remató al primer palo y sorprendió así al guardameta Ugurcan Çakir.

Sin embargo, en ese disparo Mbappé también se lesionó. Aún siguió unos minutos, pero finalmente tuvo que ser sustituido con una aparente lesión de rodilla.

En el último cuarto de hora del partido, Francia siguió apretando. Koundé disparó a diez centímetros del poste y Olise tampoco tuvo la puntería afinada. En el descuento, además, Turquía tuvo que seguir con diez hombres. El guardameta Çakir evitó con el brazo un disparo de Bradley Barcola fuera del área y fue expulsado.