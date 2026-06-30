Mbappé iguala el récord de los dos grandes de Francia... y Deschamps se eleva al nivel de una leyenda de Brasil

Kylian Mbappé, capitán de Francia, igualó el récord de Olivier Giroud y Raphaël Varane al jugar contra Suecia en la Copa del Mundo 2026.

Según la cadena francesa «Stats Foot», Mbappé disputó su partido número 18 en Mundiales, igualando a Giroud y Varane como el tercer jugador francés con más participaciones.

Ya había jugado en 2018 y 2022 y ahora sigue en la actual edición.

Podría superar el récord de 20 partidos de Hugo Lloris, ya que Antoine Griezmann suma 19.

Además, Deschamps ha dirigido a Francia en su 23.º partido de un Mundial, igualando a la leyenda brasileña Carlos Alberto Pereira como segundo seleccionador con más encuentros en la fase final.

El alemán Helmut Schön lidera la clasificación con 25 encuentros, marca que Deschamps podría superar en esta edición si Francia avanza en el torneo.