Mbappé, Haaland, Agoumé, Osimhen... | Mercado de fichajes en directo del 10 de enero de 2024: noticias, traspasos y rumores de hoy

Los clubes ya buscan potenciarse de cara a un mercado de invierno que ya está abierto.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 10 de enero de 2024

Yellu Santiago, nuevo jugador del Getafe

¿Cómo podría Ancelotti sacar lo mejor de Mbappé y Bellingham?

¿Llegó Araujo a hablar con el Bayern? Responde el uruguayo

"No, son siempre rumores que siempre salen. En todos los mercados de pases siempre se habla algo. Pero yo estoy centrado aquí, centrado en el Barça, siempre lo demuestro cada vez que me pongo esta camiseta y siempre voy a dar el 100%", dijo en la rueda de prensa previa al Barcelona vs. Osasuna.

La confesión de Palmer: "Nunca quise dejar el City"

"Nunca quise dejar el City. No era mi intención. Quería estar cedido un año, volver y estar listo para el primer equipo. Pero me dijeron que no podía irme a préstamo, que era quedarme o ser vendido", ha señalado el inglés en una reciente entrevista con Sky Sports.

Fluminense rompe las negociaciones por Luiz Henrique

El extremo no regresará al Fluminense, al menos por ahora. El club carioca rompió las negociaciones con el Real Betis ante la insistencia de los andaluces en reclamar 18 millones por el pase, según apunta "Globo Esporte".

Oficial: Lucien Agoumé, primer fichaje del Sevilla en invierno

El Sevilla ha hecho oficial este miércoles 10 de enero la contratación de Lucien Agoumé, primer fichaje del club en la actual ventana de mercado de invierno.

El nuevo jugador del Sevilla llega procedente del Inter de Milán en calidad de cedido, aunque con opción de compra. A nivel internacional, Agoumé ha pasado por todas las categorías inferiores de la selección francesa, desde su estreno con la sub-16 en 2018.

El Sevilla admite que busca a Isaac

Víctor Orta, director deportivo del Sevilla, trató de valorar el actual escenario del mercado en el club hispalense: “Estamos valorando la opción de incorporar a un delantero, incluyendo a Isaac Romero. Él está dentro de esta terna para ser inscrito. Podría estar para el martes el elegido. ¿Que vengan dos? También es una posibilidad”.

"Osimhen puede ir a Arabia, Kvara ni por 1.000M€"

El agente de Khvicha Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, habló en ‘1Tv Sport Georgia’ del futuro de su representado y también del de Victor Osimhen, que acaba de renovar su contrato con el Nápoles: “Acaba de firmar un nuevo contrato, ¿pero usted piensa que se quedará en Nápoles para siempre? Digo que podría marcharse a Arabia Saudí durante el próximo verano. Khvicha no aceptaría marcharse a Arabia ni si le ofreciera 1.000 millones de euros. Kvara aceptaría jugar en el Real Madrid, el Bayern, el Barcelona, el Manchester City... Tiene voluntad y objetivos distintos: quiere tener éxito y ya lo está consiguiendo”.

El City no le teme al Madrid por Haaland

"The" Sun publica que el Manchester City está muy tranquilo con el delantero noruego.El club inglés sigue confiando en que Haaland está feliz y preparado para el futuro previsible en el Etihad. "Sin embargo, en el City no entra el pánico por perder a su máximo goleador, que ha sido toda una revelación en sus 18 meses en Inglaterra".

Bonucci, al Fenerbahce

Bonucci tiene nuevo destino. Después de jugar la Champions League con el Union Berlín, el jugador italiano se marcha al Fenerbahce. El fichaje lo ha hecho oficial el propio club turco. Se espera que llegue en breve a Estambul para pasar el reconocimiento médico, firmar su contrato y ser presentado.

Maldini ficha por el Monza

Daniel Maldini, hijo de Paolo Maldini, leyenda del Milan, seguirá creciendo en la Serie A. El delantero se marcha al Monza como ha confirmado el propio club.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy. No hay equipo en Europa que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a un mercado de invierno que ya está abierto. Los rumores se aceleran y las principales novedades las tendrás aquí a lo largo de todo el día. En España, el mercado de fichajes de invierno comenzó el 2 de enero de 2024 y finaliza el 1 de febrero, a las 23:59h.