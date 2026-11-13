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Kylian Mbappé, la estrella del Real Madrid, deja la misma impresión en cada partido que disputa: es capaz de marcar un gol de la nada, especialmente cuando arranca desde el costado izquierdo y dispara desde fuera del área. Pero, al mismo tiempo, desperdicia numerosas ocasiones claras.

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El diario Sport, en un informe, señaló que Mbappé ha marcado 13 goles en LaLiga, pero comparte con Tierno Barry, jugador del Everton, el primer puesto en la lista de los futbolistas que más ocasiones claras han fallado en las cinco grandes ligas europeas, con un registro de 16 ocasiones.

Contabilizando todas las competiciones a nivel de clubes, Mbappé ocupa el segundo lugar entre los goleadores de los jugadores de las cinco grandes ligas europeas, con un registro de 17 goles, y solo le supera Raphinha.

Por tanto, Kylian Mbappé encabeza la lista de ocasiones falladas en LaLiga, con un registro de 16 ocasiones.

Y en LaLiga, la diferencia entre él y el resto de los jugadores parece grande, ya que Orri Óskarsson, jugador de la Real Sociedad, viene por detrás de Mbappé, con un registro de 9 ocasiones claras falladas.

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En cuanto a Karim Adeyemi, jugador del Barcelona, ocupa el tercer puesto en LaLiga, con un registro de 8 ocasiones falladas, mientras que Raphinha, Lamine Yamal y Ayoze Pérez, jugador del Villarreal, empatan con 7 ocasiones cada uno.

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De esta manera, el jugador del Real Madrid supera por una diferencia de 7 ocasiones al que le sigue en la lista, una diferencia que invita a mirar más allá de su registro goleador.

Y la comparación europea coloca al jugador del Real Madrid junto a Tierno Barry, jugador del Everton, con un registro de 16 ocasiones falladas cada uno, mientras que Donyell Malen, jugador de la Roma, encabeza la lista de la Serie A con un registro de 15 ocasiones.

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En cambio, las cifras registradas en Francia y Alemania llegan con una diferencia mayor; ya que Elye Wahi, jugador del Niza, falló 9 ocasiones claras en la Ligue 1, mientras que Ermedin Demirović, jugador del Stuttgart, Serhou Guirassy, jugador del Borussia Dortmund, y Harry Kane, jugador del Bayern Múnich, fallaron 8 ocasiones cada uno en la Bundesliga.

Una tendencia que persiste desde sus días en el Paris Saint-Germain

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Y esta paradoja se ha repetido desde que Mbappé se incorporó al Real Madrid. En la temporada 2024-2025 de LaLiga, cuando ganó la Bota de Oro, terminó la competición encabezando la lista de goleadores con un registro de 31 goles, y también encabezó la lista de los jugadores que más ocasiones claras fallaron.

Y según el sitio web Fotmob, Mbappé falló 29 ocasiones claras, frente a las 23 de Robert Lewandowski y las 20 tanto de Alexander Sørloth como de Raphinha.

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Y en su primera temporada en LaLiga, Mbappé demostró, de hecho, que la producción goleadora excepcional puede coincidir con el fallo de un gran número de ocasiones disponibles.

Y la temporada pasada, el jugador francés volvió a encabezar esta estadística, tras fallar 21 ocasiones claras en LaLiga en la temporada 2025-2026, por delante de Ferran Torres, que falló 20 ocasiones, y de Georges Mikautadze y Vedat Muriqi, que fallaron 19 ocasiones cada uno.

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Por tanto, las 16 ocasiones que ha fallado al inicio de la presente temporada prolongan una tendencia que lo acompañó durante sus dos primeras temporadas con la camiseta del Real Madrid. Y el jugador francés se ha quedado a solo 5 ocasiones de igualar el total de ocasiones que le atribuye el sitio web Fotmob en LaLiga la temporada pasada.

Pero este fenómeno se remonta también a su etapa en el Paris Saint-Germain. En la Ligue 1 de la temporada 2022-2023, Mbappé también encabezó esta lista, tras fallar 28 ocasiones claras, con una diferencia de dos ocasiones sobre Folarin Balogun.

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La comparación con Raphinha

La empresa Opta, especializada en el suministro de datos y estadísticas deportivas, considera que las ocasiones claras son las situaciones que ofrecen al jugador una oportunidad especialmente favorable para marcar, como algunos casos de mano a mano con el portero o los remates cercanos en los que el jugador no afronta una gran presión defensiva.

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Y los penaltis también se incluyen dentro de esta categoría. Y la ocasión clara puede terminar con una parada del portero, por lo que la estadística no se limita a los remates que salen fuera de la portería.

Asimismo, la capacidad de Mbappé para llegar a tales situaciones representa en sí misma una parte de su valor como delantero.

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Y la tabla de goles esperados que ofrece el sitio web Fotmob en LaLiga revela otra paradoja al comparar a Mbappé con Raphinha.

Mbappé ha marcado 13 goles de un total de 14,6 goles esperados, con una diferencia negativa de 1,6 goles. En cambio, Raphinha ha marcado 15 goles de un total de 11,2 goles esperados, superando su promedio esperado por una diferencia de 3,8 goles.

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De esta forma, el jugador del Barcelona logró marcar un mayor número de goles a pesar de contar con una suma menor de ocasiones goleadoras esperadas.

Y los goles esperados se utilizan para estimar la probabilidad de que cada remate se convierta en gol, en función de sus características, como la distancia a la portería y el ángulo del remate.

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Y, finalmente, el Real Madrid cuenta con un goleador capaz de mantener una racha goleadora en 7 partidos consecutivos, como han demostrado sus resultados recientes.

Pero el gran número de ocasiones que obtiene deja margen para exigirle más eficacia. Pues incluso cuando marca de forma casi habitual, sigue fallando ocasiones suficientes como para compartir el liderato de una estadística que ningún delantero desea encabezar, especialmente cuando juega en un equipo que genera este gran número de ocasiones ofensivas.