La estrella francesa Kylian Mbappé ofreció actuaciones individuales destacadas en la fase final de la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá; sin embargo, no logró liderar a la selección de su país hacia el título, tras caer en semifinales ante España por dos goles a cero, selección que a su vez completó el recorrido hasta el final y venció a Argentina en el partido final por un gol a cero obra de Ferran Torres.

Mbappé consiguió terminar el torneo en lo más alto de la lista de goleadores con 10 goles, y logró arrebatar el título de máximo goleador histórico del Mundial a la estrella argentina Lionel Messi, después de elevar su cuenta a 22 goles.

Y pese a la derrota en el partido por el tercer y cuarto puesto ante Inglaterra por un resultado de (6-4), Mbappé logró situarse en lo más alto de una lista especial en el Mundial.

Mbappé encabezó la lista de los jugadores más rápidos del Mundial con una velocidad de 37,61 km/h, superando al sueco Anthony Elanga, que ocupó el segundo lugar con una velocidad de 37,16 km/h, y al neerlandés Micky van de Ven, que se situó en el tercer puesto con una velocidad de 36,77 km/h.

Lo llamativo de esta lista es la presencia de tres jugadores de la selección francesa entre los diez primeros; Bradley Barcola quedó en el séptimo lugar con una velocidad de 36,32 km/h, mientras que Theo Hernández ocupó el noveno puesto tras registrar una velocidad de 36,17 km/h.

El australiano Jordan Bos se ubicó en el cuarto lugar con una velocidad de 36,67 km/h, y hubo una destacada presencia de Erling Haaland, delantero del Manchester City, que se situó quinto con una velocidad de 36,52 km/h.