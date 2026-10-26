Mbappé elige al protagonista del Clásico y envía un mensaje contundente

El francés Kylian Mbappé celebró la llegada a su gol número 100 con la camiseta del Real Madrid, después de guiar al conjunto blanco a la victoria por 2-1 ante el Barcelona en el Clásico, al marcar los dos goles del triunfo en el estadio Spotify Camp Nou, en una noche excepcional para el delantero francés.

En declaraciones al canal oficial del Real Madrid "RMTV", Mbappé quiso destacar la actuación colectiva, subrayando que el éxito del equipo fue el factor más importante tras conseguir los tres puntos, y no su brillantez individual.

El delantero francés dijo: "El protagonista del partido de hoy es el equipo y el grupo, porque sabíamos que teníamos que jugar como hombres y como un solo equipo. Nos preparamos bien en los últimos partidos, jugamos con una mentalidad correcta y dimos lo mejor de nosotros".

Añadió que el encuentro tuvo momentos difíciles y otros en los que el Real Madrid impuso su dominio, insistiendo en la importancia de ganar y seguir en la lucha por el título de LaLiga, con la necesidad de continuar trabajando y sumar más puntos.

Mbappé se niega a conformarse con ganar al Barcelona

La estrella del Real Madrid advirtió de que la victoria en el Clásico no tendrá gran valor si el equipo no mantiene sus resultados positivos en los próximos partidos, al decir: "Cinco victorias consecutivas no significan nada para nosotros, queremos ganar en cada partido".

Mbappé aseguró que el equipo está obligado a mantener la misma ilusión durante su próximo enfrentamiento ante el Racing de Santander, explicando que ganar al Barcelona da a los jugadores un impulso anímico, pero no significa que la temporada haya terminado ni que la misión se haya completado.

100 goles: Ronaldo le supera en el logro

Mbappé abandonó el estadio Camp Nou vistiendo una camiseta con el número 100, celebrando la llegada a este hito con el Real Madrid.

Señaló su alegría por marcar goles y ayudar al equipo, pero consideró que la victoria colectiva es más importante que cualquier cifra personal.

El francés explicó que el Real Madrid posee la calidad necesaria para lograr sus objetivos, pero insistió en que conquistar títulos requiere trabajar con espíritu de equipo, al decir que los jugadores están obligados a moverse como un solo grupo, porque ese es el camino para hacer realidad las aspiraciones del club esta temporada.