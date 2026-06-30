Más allá de sus récords y goles en el Mundial 2026, otra faceta de Kylian Mbappé causa furor en las redes.

Según Mundo Deportivo, sus récords y dominio en el Mundial reavivan un fenómeno que lo retrata como un líder militar autoritario.

Se conoce como «Mbappé Dictador» o «Kylian Dictador».

Durante el Mundial, las redes se han llenado de vídeos generados con inteligencia artificial que lo muestran como un comandante implacable dentro y fuera del campo.

La tendencia, que ya suma millones de visualizaciones, nació cuando aún jugaba en el París Saint-Germain.

En París se empezó a contar que el francés manejaba el club a su antojo, hasta la alineación, y se le culpó de la salida de Lionel Messi y Neymar.

La broma persistió en el Real Madrid y, en el Mundial 2026, resurgió con fuerza por algunos gestos llamativos del exjugador del Mónaco.

La primera ocasión ocurrió en el Francia-Irak de la fase de grupos: con la equipación aún puesta, Mbappé indicó a los trabajadores las zonas del césped del Lincoln Financial Field que debían repararse tras una tormenta que paralizó el partido dos horas.

En el último partido de grupo ante Noruega, al ser sustituido, pidió al árbitro que le diera el brazalete a Tchouaméni en vez de dárselo él mismo.

El árbitro inglés Michael Oliver aceptó la petición, si bien Mbappé solo buscaba cumplir el nuevo reglamento de la FIFA, que sanciona al jugador que tarde más de 10 segundos en salir tras un cambio.