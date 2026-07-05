Kylian Mbappé afirmó que Francia estaba preparada para la dura batalla contra Paraguay y subrayó: «Si tenemos que ensuciarnos las manos para ganar, lo haremos».

Tras el encuentro, Mbappé declaró a «Marca»: «Sabíamos el tipo de partido que nos esperaba. Nuestro estilo de juego ha sido muy bueno. Hemos demostrado que sabemos jugar al fútbol ofensivo, pero si hay que ensuciarse las manos, lo haremos. Lo sentimos por la expresión, pero no tenemos problema en hacerlo para ganar».

El autor del único gol de los octavos añadió que también saben «jugar al fútbol sucio» y que lo han hecho, tal y como señaló el delantero del Real Madrid: «Pensaban que íbamos a salir con esmoquin, que solo íbamos a hacer jugadas bonitas y pases de dos... Hemos ganado y hasta en eso fuimos mejores».

Para concluir, el delantero galo apuntó a la necesidad de recuperarse de cara al duelo de cuartos contra Marruecos, el jueves en Boston: «Vamos a jugar, sabemos que es un gran equipo y estamos contentos de enfrentarlo. Daremos lo mejor de nosotros para seguir adelante».