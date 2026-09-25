Zinedine Zidane inició su andadura al frente de la selección francesa con una difícil victoria ante Turquía, en el primer partido de "Les Bleus" bajo su dirección tras los 14 años que Didier Deschamps pasó al mando del cuerpo técnico, en un duelo que vio a Kylian Mbappé marcar su gol internacional número 67, antes de abandonar el terreno de juego lesionado apenas unos minutos después de perforar la red.

La selección francesa necesitó algo de tiempo para adaptarse a las ideas de su nuevo entrenador y volver al sistema 4-3-3, algo que repercutió especialmente en Mbappé, después de ocupar la posición de extremo izquierdo, en la que no había aparecido con la selección desde hacía dos años.

El capitán de Francia se encontró al inicio del encuentro bajo doble vigilancia de los jugadores turcos, mientras que Ousmane Dembélé tuvo dificultades para encontrar espacios y Michael Olise no ofreció su mejor nivel.

La selección turca comenzó el partido de forma más peligrosa, aprovechando la intensa presión que impuso a los jugadores de Francia.

Mike Maignan detuvo un intento de Yılmaz en el minuto 4, antes de que la defensa interviniera para despejar el balón sobre la línea de gol, mientras que el guardameta de Francia volvió a brillar ante un disparo de Kadıoğlu en el minuto 28.

Durante la primera mitad del tiempo, los jugadores de Zidane sufrieron para salir con el balón y deshacerse de la presión turca.

Con el paso del tiempo, la selección francesa comenzó a recuperar su equilibrio, y Kylian Mbappé apareció de forma más influyente en el tercio ofensivo, mientras que Cherki intentó moverse en la posición de mediocentro total, y ofreció algunos buenos detalles pese a su falta de precisión en el último toque.

Olise estuvo a punto de dar la ventaja a Francia antes del final de la primera mitad, pero el portero turco detuvo su potente disparo en el minuto 43.

Tras un fuerte inicio de Turquía en la segunda mitad, llegó el momento decisivo para la selección francesa.

Tras la presión de Koundé y Cherki, el balón llegó a Olise dentro del área, quien lo cedió a Mbappé, situado en la banda izquierda, antes de que el capitán de Francia marcara su gol número 67 con la camiseta de la selección de una manera especial.

Pero la alegría de Mbappé no fue completa, ya que mostró signos de dolor inmediatamente después de marcar el gol, y cayó al terreno de juego antes de que el cuerpo técnico decidiera sustituirlo en el minuto 59, entrando Désiré Doué en su lugar.

Este último no esperó mucho para dejar su huella, después de amenazar la portería turca con un peligroso disparo apenas 3 minutos después de su ingreso.

La selección francesa continuó su presión en busca de ampliar su ventaja, y Jules Koundé estuvo cerca de marcar su primer gol internacional, pero su disparo rebotó en el poste en el minuto 69.

Asimismo, la entrada de Bradley Barcola dio un nuevo impulso ofensivo a Francia, después de añadir velocidad y dinamismo al frente de ataque, y mantuvo la presión sobre la defensa turca hasta los últimos minutos.

En el minuto 88, el partido vivió uno de sus momentos más destacados, después de que el guardameta Çakır tocara el balón con la mano fuera del área durante un intento de avance de Barcola, siendo expulsado y abandonando el terreno de juego.

En los últimos minutos, Esteban Lepaul tuvo la oportunidad de debutar con la camiseta de la selección francesa, en una noche que Zidane cerró con una victoria en su primer partido, aunque el rendimiento no fue perfecto, pero la selección logró el objetivo más importante al conseguir el triunfo.