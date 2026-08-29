Mbappé amenaza el récord histórico de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid: ¿ganará la carrera?

El francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, se enfrenta a un plazo decisivo que ha fijado la fecha del próximo 2 de noviembre como límite máximo para batir el récord histórico que ostenta el portugués Cristiano Ronaldo.

Ronaldo había marcado su gol número 100 con la camiseta del Real Madrid el 2 de noviembre de 2011 en el estadio de Lyon, en su tercera temporada con el conjunto merengue bajo la dirección del entrenador José Mourinho.

La estrella portuguesa logró esta cifra en 105 partidos, un récord de velocidad que comparte hasta hoy con Erling Haaland, mientras que Mbappé tiene ahora la oportunidad de batirlo en el plano temporal (y no por número de partidos), pues le queda algo más de dos meses para alcanzar esta cima.

Según el diario español «Marca», Mbappé quemó las etapas goleadoras a una velocidad vertiginosa desde su llegada a la capital, ya que marcó en su primera temporada 44 goles con la camiseta del conjunto merengue, de ellos 31 en la Liga, cifras que le valieron la Bota de Oro.

El brillante rendimiento individual del delantero francés no se reflejó en el juego colectivo del equipo, pues el Real Madrid cerró una temporada decepcionante con la eliminación en los cuartos de final de la Liga de Campeones y las derrotas en la Liga y en la final de la Copa del Rey ante el Barcelona.

Pese a ello, esas cifras cobran mayor relevancia al compararlas con los 33 goles que marcó Cristiano Ronaldo en su primera temporada con el conjunto merengue en circunstancias similares.

El segundo capítulo de Mbappé con el equipo comenzó de forma titubeante; con la llegada del entrenador Xabi Alonso al banquillo, el delantero francés inició su andadura con el técnico español aquejado de una aguda gastroenteritis que lo dejó fuera de los planes durante varias semanas, le hizo perder peso y retrasó su puesta a punto en el Mundial de Clubes.

Pese a ello, cuando Mbappé regresó a la competición seria, ofreció un rendimiento arrollador, ya que logró marcar durante ocho jornadas consecutivas e igualar el récord de Cristiano Ronaldo de mayor número de goles en un mismo año natural con 59 tantos.

El periodo de primavera vio un retroceso en los resultados, pues el equipo atravesó un bajón de nivel coincidiendo con los problemas de rodilla que Mbappé venía sufriendo desde el mes de enero, lo que provocó un nuevo tropiezo del equipo bajo la dirección del entrenador Arbeloa.

A pesar de estas circunstancias, el delantero francés no dejó de firmar una temporada excepcional de cara a la portería con 42 goles en las cuatro competiciones, aunque sin conquistar ningún título colectivo y sin conservar la Bota de Oro, pese a ganar el Pichichi como máximo goleador de la Liga por segunda vez consecutiva.

Mbappé elevó su cuenta a 89 goles con el Real Madrid en 105 partidos, tras marcar tres goles «hat-trick» en la portería de la Real Sociedad en la segunda jornada de la Liga.

Estas cifras imponen una comparación inevitable, ya que Cristiano Ronaldo llegó a su gol número 100 exactamente en el mismo número de partidos (105 partidos).

En consecuencia, el delantero francés llega a esta cita igualado en número de partidos, pero se queda a 11 goles del récord que pretende superar.

El calendario de partidos concede al delantero francés un margen temporal favorable, aunque no amplio, pues Mbappé disputará nueve partidos en la Liga y tres jornadas en la fase de grupos de la Liga de Campeones hasta el 2 de noviembre, es decir, 12 oportunidades ante sí para romper la barrera de los cien goles en un tiempo récord que no ha logrado ningún jugador en la historia del Real Madrid.

La misión de marcar 11 goles en 12 partidos se considera un reto enorme y sumamente exigente, pero no imposible para un delantero que posee el historial goleador de Mbappé.

La magnitud de este desafío se hace aún más evidente si se mira hacia atrás, pues Mbappé rompió la barrera de los 50 goles hace tan solo un año, concretamente el 16 de septiembre de 2025, cuando marcó dos goles en la portería del Marsella en la Liga de Campeones.

Su cercanía a alcanzar su gol número cien en tan solo 12 meses refleja la magnitud de su voracidad goleadora, y el 2 de noviembre se mantiene como la esperada línea de meta, a la espera de saber si el delantero francés logrará cruzarla inscribiendo un nuevo récord a su nombre.



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