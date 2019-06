Mbappé: "Ahora no puedes ganar el Balón de Oro sin la Champions League"

El delantero del PSG asegura que prefiere la Liga de Campeones antes que el galardón de France Football. Además, elige a sus futbolistas favoritos.

Kylian Mbappé ganará más temprano que tarde el Balón de Oro, según la consideración del mundo del fútbol. Sin embargo, el delantero del Paris Saint-Germain ha dicho este viernes que preferiría obtener el título de la antes que el galardón de France Football.



Con solamente 20 años de edad, Mbappé ya ha conquistado una Copa del Mundo y tres títulos de la , pero nunca la Copa de Europa. La expectativa de todos es que continuará creciendo, ya sea en el o en algún otro club como el , que le pretende.



Donde quiera que termine, Mbappé tiene la intención de prosperar y seguir persiguiendo importantes logros. Los premios colectivos seguirán siendo su prioridad en el transcurso de su carrera, sin hacer hincapié en obtener el reconocimiento como el mejor jugador del planeta.



Preguntado por ESPN sobre si preferiría ganar el Balón de Oro o una primera Champions League, el ex del Monaco señaló: "Lo más importante es ganar la Liga de Campeones porque puedes ganar el Balón de Oro y quedar en la historia. Juegas con otros 10 jugadores, no juegas solo. Si fuera tenis, diría el Balón de Oro porque juegas solo".



"El fútbol es un deporte que juegas con un equipo y creo que si quieres ganar el Balón de Oro, tienes que ganar la Liga de Campeones. No puedes ganar el Balón de Oro sin la Liga de Campeones ahora, es muy importante a los ojos del mundo", agregó. En ese sentido, parece descartarse no sólo a sí mismo, sino también a otros candidatos como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo.



"Quiero ganar la Liga de Campeones primero. Si puedo ganar el Balón de Oro, está bien, pero mi objetivo es ganar la Liga de Campeones primero".

Mbappé habló también sobre el legado que pretende dejar cuando llegue el día, dentro de varios años, de colgar sus botas: "No quiero ser el mejor de todos.".Cuando se le pidió que nombrara a sus futbolistas favoritos de todos los tiempos, aseguró:Son nombres que han hecho historia y nunca serán olvidados".