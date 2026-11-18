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El francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, celebró la continuidad de su compañero turco Arda Güler en el conjunto blanco hasta 2032 con un divertido mensaje tras el anuncio de su renovación, que reflejó su alegría por que el joven futbolista siga en el club durante varios años más.

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El Real Madrid anunció este miércoles la renovación de Güler, que seguirá en el equipo hasta el 30 de junio de 2032, un paso que confirma la apuesta del club por el centrocampista turco, convertido en una pieza importante en los planes del equipo en los últimos tiempos.

Mbappé reaccionó al mensaje que Güler publicó en sus redes sociales para celebrar la renovación y le dejó un breve comentario: «Gracias, dormiré mejor esta noche», una divertida forma de expresar su alegría por tener asegurada la continuidad de su compañero en el Santiago Bernabéu.

El mensaje de la estrella francesa refleja la buena relación entre ambos, así como la sintonía que han mostrado sobre el terreno de juego gracias a su entendimiento en ataque: Güler tiene capacidad para generar ocasiones y dar pases decisivos, mientras que Mbappé es una de las principales soluciones goleadoras del conjunto merengue.

El comentario de Mbappé llegó tras un extenso mensaje del futbolista turco a la afición del Real Madrid, en el que expresó su orgullo por continuar su trayectoria en el club y aseguró que vestir la camiseta blanca es un sueño que desea cumplir durante muchos años.

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«La historia escrita y la historia que nos espera por escribir. Cuando me puse la camiseta del Real Madrid por primera vez, sabía que iba a formar parte de una historia grandiosa, y hoy siento el mismo orgullo y la misma felicidad, pero con una responsabilidad mayor», escribió Güler.

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«Seguir los pasos de las leyendas que escribieron su nombre en la historia del fútbol, en el club más grande del mundo, es un gran honor para mí. Mi sueño es vestir esta camiseta durante muchos años, ganar nuevos títulos juntos y dejar algún día mi propia huella en esta historia única», añadió el futbolista turco.

Güler también dio las gracias al presidente del club, Florentino Pérez, a su familia y a sus compañeros de equipo, así como a los entrenadores y a todos los trabajadores que lo han apoyado desde su llegada al Real Madrid, y dedicó un mensaje de agradecimiento a la afición, cuyo apoyo constante, según subrayó, lo ha acompañado en su trayectoria con el equipo.

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Güler cerró su mensaje mostrando su felicidad por continuar su camino en el Real Madrid: «Estoy muy feliz de seguir formando parte de este club hasta 2032». Esas palabras abrieron la puerta a la reacción de sus compañeros, con Mbappé a la cabeza, que quiso felicitarlo a su manera.

Güler llegó al Real Madrid en julio de 2023 procedente del Fenerbahçe turco, con 18 años, y desde entonces ha disputado 126 partidos con la camiseta del equipo, en los que ha conquistado cinco títulos: la Liga de Campeones, el Mundial de Clubes, la Supercopa de Europa, LaLiga y la Supercopa de España.

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La renovación de Güler hasta 2032 confirma la voluntad del Real Madrid de conservar a los futbolistas en los que confía para su proyecto de futuro , después de que el papel del jugador turco en el equipo haya crecido hasta contar con más protagonismo e influencia en la creación de juego, además de su capacidad para amenazar la portería rival.

Para Mbappé, la continuidad de Güler supone un refuerzo importante para el engranaje ofensivo, dado el entendimiento que ambos pueden ofrecer entre la creación de ocasiones y su definición, lo que hizo que el comentario del delantero francés fuera más allá de una simple felicitación y dejara ver su tranquilidad por la continuidad de su sociedad en el Real Madrid.