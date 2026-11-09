Gary Neville, leyenda del Manchester United, criticó con dureza el fracaso de su exclub a la hora de fichar a nuevos defensas el pasado verano, señalando que la línea defensiva de cuatro que terminó el emocionante empate a 4-4 ante el Aston Villa "provocará el descenso del club".

El Manchester United llega al parón internacional de noviembre ocupando el decimoctavo puesto en la clasificación de la Premier League, después de que el Aston Villa desperdiciara dos veces una ventaja de dos goles para firmar el empate en Old Trafford.

A pesar de remontar en dos ocasiones ante el Aston Villa, la posición actual del United es la más baja para ellos en esta fase de la temporada desde 1986, mientras que su racha de ocho partidos sin ganar en la liga solo se había producido una vez anteriormente.

El Manchester United terminó el emocionante partido ante el Aston Villa con cuatro defensas: Noussair Mazraoui, Leny Yoro, Ayden Heaven y Patrick Dorgu, y Neville afirmó que esa alineación tendrá dificultades para evitar el descenso a la Championship inglesa.

Neville declaró en la cadena NBC Sports: "La razón por la que el Manchester United encajó cuatro goles es que no invirtieron en defensa durante el mercado de fichajes".

Y añadió, según recogió el diario inglés "Metro": "Todo el mundo sabía que debían hacerlo, necesitaban defensas. Los defensas actuales cometen un error tras otro".

Y continuó: "Los defensas que terminaron ese partido provocarán vuestro descenso. Observad los errores defensivos. Todos pedimos durante el mercado de fichajes que era necesario fichar defensas".

Y concluyó sus declaraciones: "Debían aumentar el presupuesto de fichajes y traer defensas".