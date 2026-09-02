Manchester United ha comenzado a preparar la reconstrucción de su línea defensiva, con la intención del club de acometer grandes cambios en el verano de 2027, tras evaluar a varios defensores durante la temporada actual.

Según lo publicado por el portal CaughtOffside, citando al diario The Sun, el club aspira a fichar hasta tres nuevos defensores, ante los interrogantes que rodean el futuro de varios integrantes de la línea defensiva.

Luke Shaw, Harry Maguire, Lisandro Martínez y Matthijs de Ligt afrontan una prueba importante para demostrar su capacidad de continuar, mientras que el contrato de Shaw expira al final de la temporada.

Según la misma fuente, no parece que Leny Yoro y Ayden Heaven estén amenazados de salir, al considerarse elementos en los que el club confía de cara al futuro.

El proceso de evaluación podría extenderse a las posiciones de los dos laterales, con Diogo Dalot y Noussair Mazraoui sometidos a revisión durante la temporada, mientras que Manchester United podría reavivar su interés por el lateral izquierdo del Newcastle, Lewis Hall, después de fracasar en su fichaje durante el mercado de fichajes estival que cerró sus puertas ayer.

El plan previsto refleja la importancia de la temporada 2026-2027 para los defensores del Manchester United, ya que la disponibilidad y la continuidad serán factores decisivos junto al nivel técnico, antes de tomar las decisiones del próximo verano.

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