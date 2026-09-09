Momento amarguísimo para el BVB y Karetsas. El veloz extremo griego se sentó de repente sobre el césped a los 23 minutos en el Signal Iduna Park, sin intervención de ningún rival. Antes había realizado un regate completamente normal y había dado un pase. Después, sin embargo, levantó el brazo y pidió asistencia médica. Poco después acudieron los sanitarios, y el nuevo fichaje, acompañado por los aplausos de los espectadores y con lágrimas en los ojos, fue retirado del campo en camilla.

"Cuando los médicos ni siquiera le miraron las piernas y solo estaban con la parte superior del cuerpo, se me puso la piel de gallina. Una historia así no se la deseamos a nadie. Son imágenes muy duras las que hemos tenido que ver", explicó el icono del club Mats Hummels, como experto en Prime Video.

El griego será examinado ahora en el hospital, "para descartar cualquier cosa al final. Tenemos que esperar a ver qué deparan los próximos días", dijo el director general deportivo Lars Ricken tras la victoria por 3-2 ante los españoles. Él mismo estaba "naturalmente bastante conmocionado. Fueron problemas circulatorios surgidos de la nada. No había habido ningún indicio", señaló Ricken.

En términos similares se expresó Ole Book. "Salí con él, pero en ese momento no podía hablar directamente. Esperamos, por supuesto, que mejore muy, muy rápido y que no sea nada grave", dijo el director deportivo del Dortmund.

Book también indicó que no había habido señales de problemas. "Llegó de forma muy repentina. Se sentó y luego fue trasladado al hospital para más exámenes, donde sigue todavía ahora. Eso, por supuesto, empaña claramente el ambiente."

El BVB había comunicado al inicio de la segunda parte que el nuevo fichaje de 18 años estaba "bien dadas las circunstancias". Ese mensaje también se lo había transmitido el entrenador Niko Kovac a su equipo en el descanso. "Les dije a mis jugadores que todo estaba bien. Ellos también se preocupan", afirmó Kovac.

En una industria sensibilizada por la parada cardiaca de Christian Eriksen o los repetidos colapsos del jugador del Bayern Jamal Musiala, el BVB no ofrecerá partes continuos sobre su estado, dijo un portavoz en respuesta a una consulta de SID este miércoles. Karetsas sigue "bien dadas las circunstancias". Más que eso, dijo el presidente Hans-Joachim Watzke, tampoco sabía él.

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Gran mala suerte: ¿quiénes están lesionados ahora mismo en el BVB?

Para el BVB, una baja prolongada de Karetsas sería un duro golpe. El nuevo fichaje Giannis Konstantelias ya se rompió el ligamento cruzado en su primer partido de Bundesliga contra el HSV en la primera jornada y estará mucho tiempo de baja.

Como su sustituto, Ethan Nwaneri fue cedido por el FC Arsenal a última hora antes del cierre del mercado de fichajes. Nwaneri entró el martes por Karetsas. También en defensa sufre actualmente el Dortmund problemas por lesiones. Kovac tuvo que reemplazar a Nico Schlotterbeck, Emre Can y Filippo Mane en el duelo ante el Villarreal.

Ramy Bensebaini sigue también tocado por una contusión en la caja torácica, aunque de todos modos no habría podido jugar por su tarjeta amarilla-roja en el partido ante el Atalanta Bergamo (1-4) en febrero.