Momento muy amargo para el BVB y Karetsas. El veloz extremo griego se sentó de repente en el césped a los 23 minutos en el Signal Iduna Park, sin intervención de ningún rival. Antes, había realizado un regate completamente normal y había dado un pase. Luego, sin embargo, levantó el brazo y pidió asistencia médica.

«Cuando los médicos ni siquiera le miraron las piernas, sino que fueron directamente a la parte superior del cuerpo, se me heló la sangre. Una situación así no se la deseamos a nadie. Son imágenes realmente durísimas las que tuvimos que ver», explicó el icono del club de Dortmund Mats Hummels como experto en Prime Video.

Mientras tanto, Karetsas se encuentra de camino al hospital. Según comunicó el BVB, se quejó de "problemas circulatorios". Además, los aurinegros pudieron transmitir una primera señal tranquilizadora: "Kosta se encuentra bien dadas las circunstancias". Ahora se le realizarán más pruebas.

Gran mala suerte: ¿quiénes están lesionados actualmente en el BVB?

Para el BVB, una baja prolongada de Karetsas sería un duro golpe. El nuevo fichaje Giannis Konstantelias ya se había roto el ligamento cruzado en su primera aparición en la Bundesliga, ante el HSV en la primera jornada, y estará mucho tiempo de baja.

Como recambio suyo, Ethan Nwaneri llegó cedido desde el FC Arsenal a última hora, antes del cierre del mercado. Nwaneri entró el martes por Karetsas.

También en defensa, el Dortmund arrastra actualmente problemas por lesiones. El entrenador Niko Kovac tuvo que sustituir en el duelo ante el Villarreal a Nico Schlotterbeck, Emre Can y Filippo Mane.

Ramy Bensebaini también sigue tocado por una contusión en el tórax, aunque de todos modos no habría podido jugar por su tarjeta amarilla-roja en el partido ante el Atalanta de Bérgamo (1-4) en febrero.