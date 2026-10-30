El Arsenal ha mantenido conversaciones preliminares no oficiales sobre la renovación del contrato de su estrella noruega Martin Ödegaard, quien despierta el interés de varios grandes clubes europeos.

La cadena "Sky Sport" informó de que el nombre de Ödegaard se ha convertido en motivo de debate dentro del Bayern de Múnich, teniendo en cuenta que su contrato con el Arsenal expira en el verano de 2028.

Los últimos años han sido testigos de un contacto reiterado entre Ödegaard y el Bayern de Múnich, pero ninguna operación de traspaso llegó a concretarse. Ahora, este asunto empieza a cobrar un nuevo impulso, ya que el Arsenal trabaja para prolongar de forma anticipada el contrato de su creador de juego.

El Arsenal desea con firmeza evitar que Ödegaard llegue al último año de su contrato, para que el club no se encuentre ante la posibilidad de que se marche gratis en 2028.

Según la información de "Sky Sport", si no se alcanza un acuerdo sobre un nuevo contrato, el Arsenal también estudiará, en una fase posterior, la posibilidad de vender al jugador el próximo verano. Además, Ödegaard ha recibido consultas de otros grandes clubes europeos.

No obstante, desde el punto de vista del Bayern de Múnich, en estos momentos no existe una necesidad urgente de dar ningún paso en este expediente. Pese al interés inicial del jugador por la posibilidad de fichar por el club alemán, Ödegaard no figura actualmente en la lista de objetivos de fichajes prioritarios de los responsables del club bávaro.

El jugador noruego es uno de los elementos más importantes del Arsenal desde hace años, y ha evolucionado bajo la dirección del entrenador Mikel Arteta hasta convertirse en uno de los mejores mediapuntas de Europa. Como capitán del equipo, goza de una gran relevancia tanto en el plano deportivo como dentro del vestuario.

Ödegaard fichó de forma definitiva por el Arsenal en el verano de 2021, procedente del Real Madrid por unos 35 millones de euros, tras un periodo de cesión que se prolongó durante 6 meses. Desde entonces, el jugador, que actualmente tiene 27 años, ha disputado 248 partidos oficiales con el Arsenal, en los que ha marcado 46 goles y repartido otras 47 asistencias.

Además de ganar dos títulos de la Community Shield inglesa en las temporadas 2023-2024 y 2026-2027, Ödegaard se proclamó campeón con el Arsenal de la Premier League la temporada pasada.