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El Borussia Dortmund desperdició una ocasión de oro para colocarse líder en solitario de la Bundesliga y ampliar su ventaja sobre el Bayern de Múnich, tras caer en casa ante el Bayer Leverkusen por 1-2 en un duelo que alteró la pelea por el título y supuso para el conjunto de Dortmund su primera derrota en la Bundesliga esta temporada.

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El Signal Iduna Park acogió el domingo por la noche el duelo entre ambos equipos, correspondiente a la undécima jornada de la Bundesliga, pero el Dortmund no logró aprovechar el tropiezo del Bayern de Múnich, que se conformó con un empate sin goles ante el Hamburgo el sábado. Así, la diferencia entre ambos sigue siendo de un solo punto, después de que el conjunto local dejara escapar una valiosa oportunidad de ampliar su ventaja sobre el vigente campeón.

El Dortmund empezó el partido de forma inmejorable y no tardó en adelantarse: Felix Nmecha engañó por completo a la defensa del Leverkusen y firmó un golazo en el minuto 8, aprovechando su serenidad ante el portero Mark Flekken, para dar a su equipo una ventaja temprana que encendió las gradas.

Sin embargo, el gol no bastó para imponer el control del partido, ya que el Leverkusen recuperó pronto el equilibrio y comenzó a amenazar la portería local con una serie de ocasiones peligrosas, aprovechando los espacios que dejaba la defensa del Dortmund.

El guardameta suizo Gregor Kobel se convirtió en una de las grandes figuras de la primera parte, al detener con brillantez un intento de Patrik Schick en el minuto 23, antes de volver a intervenir para despejar dos peligrosos disparos de Ibrahim Maza en el minuto 25 y de Alfonso Moreira en el 31.

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Pese a la superioridad ofensiva de los visitantes durante muchos tramos, el Dortmund mantuvo su ventaja, e incluso sus jugadores creyeron haber duplicado el marcador antes del descanso, cuando Nico Schlotterbeck se elevó para rematar de cabeza un centro y mandar el balón a la red en el segundo minuto del tiempo añadido.

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No obstante, la alegría local no fue completa, ya que el árbitro anuló el tanto por fuera de juego de Guirassy, que además interfirió en la visión del portero Flekken, por lo que el marcador no se movió hasta el pitido final de la primera parte.

Una lesión preocupante e inquietud en el Dortmund

Los problemas del Dortmund no se limitaron a la presión ofensiva del Leverkusen, ya que el equipo recibió otro golpe con la retirada por lesión del centrocampista griego Konstantinos Karetsas en el minuto 39, tras un choque con Facundo Medina.

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El jugador abandonó el terreno de juego con molestias en la rodilla derecha, una imagen que generó preocupación en el seno del equipo, sobre todo porque ya ha estado de baja esta temporada por una lesión de ligamentos y por problemas relacionados con la circulación sanguínea.

Kobel también sufrió una torcedura de tobillo durante la primera parte y necesitó recibir asistencia, pero pudo terminar el encuentro, a diferencia de su compañero griego.

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El Leverkusen le da la vuelta al partido y el Dortmund paga el precio

Al inicio de la segunda parte, el Dortmund intentó controlar el ritmo del partido y reducir el peligro de su rival, pero no mostró la solidez necesaria y dejó amplios espacios a los jugadores del Leverkusen, que siguieron construyendo ataques y acercándose al área.

Por su parte, el conjunto local se mostró más proclive a replegarse y a confiar en los contragolpes en busca de un segundo gol que sentenciara el encuentro, pero ese planteamiento no impidió que los visitantes mantuvieran la presión.

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Niko Kovač trató de dar más vida al ataque con ajustes en la colocación de sus jugadores, aprovechando la velocidad de Maximilian Beier para reforzar la línea delantera junto a Silva, pero el Dortmund no consiguió recuperar la iniciativa.

El punto de inflexión llegó en el minuto 69, cuando Patrik Schick aprovechó un saque de esquina lanzado por Aleix García y se elevó con acierto para cabecear el balón a la red, firmando el empate del Leverkusen y castigando el repliegue del equipo local.

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Los visitantes no se conformaron con eso y siguieron aprovechando el desconcierto del Dortmund, hasta que Ezequiel Fernández anotó el segundo gol en el minuto 80, dando la vuelta por completo al marcador y poniendo a su equipo por delante ante la conmoción de la afición del Signal Iduna Park.

El Dortmund intentó reaccionar en los minutos restantes, pero no encontró el camino de la remontada, y el partido terminó con una dolorosa derrota ante su público, la primera del equipo en la Bundesliga esta temporada.

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Con este resultado, el Dortmund (24 puntos) desperdició el regalo del Bayern de Múnich (23 puntos) y no supo aprovechar su tropiezo ante el Hamburgo, mientras que el Leverkusen elevó su cuenta a 22 puntos y se acercó aún más a su rival, al reducir la diferencia a solo dos puntos, lo que vuelve a encender la lucha por el título en la Bundesliga.

