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Maxwell Woledzi, defensa del Nashville SC, ha sido elegido Defensa del Año de la MLS 2026 tras una histórica temporada de debut en Estados Unidos. El central ghanés fue una pieza clave de una zaga que batió los registros defensivos de la liga.

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El dominio histórico del muro ghanés

El Nashville SC ha vuelto a demostrar que es un referente en el fichaje de defensas en la MLS. Maxwell Woledzi, que llegó a Tennessee poco antes de la campaña de 2026, ha sido elegido Defensa del Año de la MLS. El jugador de 25 años fue el más destacado de una temporada en la que Nashville conquistó el Supporters' Shield con una cifra sin precedentes de 77 puntos. El ghanés se convirtió en el tercer jugador de la historia del club en recibir este premio individual, tras el internacional estadounidense Walker Zimmerman, que lo ganó de forma consecutiva en 2020 y 2021.

El impacto de Woledzi fue inmediato y profundo: fue titular en 33 de los 34 partidos de la temporada regular y disputó 2.981 minutos. Su presencia ayudó a Nashville a establecer un nuevo récord de la liga de menos goles encajados en una temporada de 34 partidos, con solo 25 tantos recibidos. Además, el club igualó el récord de más porterías a cero en un solo año, con 17. Ese dominio quedó reflejado en la votación del premio: Nashville logró la poco habitual hazaña de copar los puestos de finalista, con Jeisson Palacios y Andy Najar en segundo y tercer lugar, respectivamente, por detrás de su compañero.

El director general Mike Jacobs no tardó en elogiar el impacto del recién llegado tanto dentro como fuera del campo. «Maxwell ha desempeñado un papel fundamental en el centro de nuestra defensa y también en el vestuario», explicó Jacobs en un comunicado difundido por MLS Communications. «Es un joven extraordinario y no podría estar más contento por él».

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Excelencia estadística y contribuciones decisivas

Las cifras de la temporada que le ha valido el premio a Woledzi son asombrosas, especialmente para un jugador que se adaptaba a una nueva liga. Lideró al Nashville en despejes, con 44, y destacó en la circulación del balón al completar 2.100 pases. Quizá lo más impresionante es que fue el único jugador de toda la liga que terminó la temporada 2026 con una precisión de al menos el 94 % tras intentar más de 2.000 pases. También dejó patente su dominio aéreo: fue tercero del equipo con 80 duelos ganados por alto y aportó una presencia física que pocos atacantes de la MLS pudieron superar.

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Más allá de sus tareas defensivas, el exjugador del Fredrikstad FK demostró su capacidad para marcar goles decisivos. Sus dos tantos en liga esta temporada dieron la victoria a su equipo, incluido un gol en el tiempo añadido contra el Red Bull New York en agosto. También mostró su polivalencia en mayo, en una de sus escasas apariciones como suplente ante el D.C. United, cuando dio una asistencia que permitió rescatar un empate. El entrenador B.J. Callaghan señaló que la ética de trabajo del defensa ha elevado el nivel de toda la plantilla desde su llegada. «Maxwell se enorgullece enormemente de defender y la energía que aporta al grupo es contagiosa», afirmó Callaghan. «Queremos ser un equipo difícil de afrontar y él ha ayudado a establecer ese estándar. Su impacto va más allá de su propio rendimiento gracias a su capacidad para mejorar a todos los que le rodean».

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De Noruega al estrellato en la MLS

El ascenso de Woledzi a la élite del fútbol estadounidense llega tras una etapa fructífera en Europa. Antes de fichar por Nashville, fue una pieza clave en la Eliteserien de Noruega. En 2024 ganó la Copa de Noruega con el Fredrikstad FK y fue incluido en el equipo ideal de la liga. Mantuvo esa trayectoria en 2025, cuando fue elegido Jugador del Año del Fredrikstad FK. Esos antecedentes lo prepararon para las exigencias de la temporada regular de la MLS y la presión de la lucha por el Supporters' Shield.

El central ghanés también se incorpora a una selecta lista de jugadores africanos reconocidos por la liga. Es el segundo africano en ganar el premio al Defensa del Año, después de que Steven Moreira lo lograse en 2024.

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Filantropía y camino hacia los playoffs

Aunque Woledzi se ha convertido en una estrella en Nashville, sigue muy vinculado a sus raíces en Nima, Ghana. En 2018 creó la Maxwell Woledzi Foundation y puso en marcha The Hijab Project.

Con los reconocimientos individuales ya asegurados, Woledzi centra ahora su atención en los playoffs. El Nashville SC comenzará su camino hacia la MLS Cup en el GEODIS Park el 22 de noviembre. Se enfrentará al Orlando City SC o al FC Cincinnati en las semifinales de la Conferencia Este.