Compartir Sigue a GOAL en Google

El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, puso fin a una larga maldición y se sentó en el trono del conjunto saudí en la Liga de Campeones de Asia Élite, en detrimento del delantero marroquí Abderrazak Hamdallah.

Anuncios

El Al-Nassr recibió este martes al Al-Sadd en el Al-Awwal Park de Riad, la capital saudí , en la quinta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Asia Élite.

En el minuto 12 del encuentro, Cristiano Ronaldo provocó un penalti a favor del Al-Nassr tras ser derribado dentro del área.

El propio Ronaldo se encargó de lanzarlo y lo transformó con maestría en el minuto 13, con un disparo potentísimo a la derecha del portero Meshaal Barsham.

Así, la estrella portuguesa rompió la maldición que lo perseguía desde los once metros con el Al-Nassr y que arrastraba desde el inicio de la presente temporada.

Anuncios Anuncios

Ronaldo falló un penalti en el último clásico ante el eterno rival, el Al-Ahli, el pasado viernes, en un partido aplazado de la novena jornada de la Roshn Saudi League que terminó con derrota por 1-3.

Related Topics

Según la empresa de estadísticas Opta, Ronaldo había fallado los dos penaltis que lanzó en lo que va de temporada en la Roshn Saudi League, después de haber errado ya uno en la victoria por la mínima ante el Neom, el pasado 20 de octubre, frente al portero Marcin Bułka.

Esa cifra igualaba el total de penaltis que CR7 falló durante toda la temporada pasada de la Roshn Saudi League, en la que logró transformar 6 de 8.

Anuncios

Además, era la primera vez que Ronaldo fallaba dos penaltis consecutivos en la Roshn Saudi League desde que llegó al Al-Nassr en enero de 2023, tras la rescisión de su contrato con el Manchester United.

El último penalti que Ronaldo había marcado con el Al-Nassr en la Roshn Saudi League se remontaba al pasado 3 de abril, en la victoria por 5-2 ante el Al-Najma, antes de volver a anotar desde los once metros en la Liga de Campeones de Asia Élite.

Anuncios

El gol de la estrella portuguesa fue histórico para él, ya que lo convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos del Al-Nassr en la Liga de Campeones de Asia Élite.

Ronaldo alcanzó su gol número 17 con el Al-Nassr en la Liga de Campeones de Asia Élite y superó así al delantero marroquí Abderrazak Hamdallah, que había anotado 16 tantos con el club en el torneo.

Anuncios

Además, el astro de Madeira llegó al gol número 987 de su carrera, por lo que se queda a solo 13 tantos de convertirse en el primer jugador en alcanzar los 1.000 goles en la historia del fútbol.

Cabe recordar que este es el segundo gol de Ronaldo con el Al-Nassr en la presente edición de la Liga de Campeones de Asia Élite, después del que le marcó al Neftchi uzbeko en la segunda jornada de la fase de liga, un partido que terminó con victoria del Al-Nassr por 3-1.