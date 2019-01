Maxi López redobló la apuesta con un duro mensaje para Wanda Nara

Tras sus picantes declaraciones, el delantero de Vasco da Gama le dedicó un tuit a la mujer de Mauro Icardi.

Luego del tremendo palito que le tiró a su expareja Wanda Nara, de quien dijo que lo llama "cuando su marido está en la concentración", Maxi López redobló la apuesta en las redes sociales con un duro mensaje en el que remarca sus dichos contra la madre de sus hijos.

"Resulta que el que pone fotos en mi insta de VOS soy yo, el que llama cuando el otro no está en casa , siempre yo!! Tanta necesidad de una relación a 3 integrantes tenes?después de 5 años.. Yo quiero una relación y vida normal con mis hijos., vos NO", escribió el delantero ex-River, horas después de que la mujer y representante de Mauro Icardi le dedicara un tuit en el que respondía a las declaraciones de López.

"¿Max, no tenés otra cosa más interesante que hablar de mí? Es cansador que me arroben en mi Twitter con entrevistas 'futbolísticas. El que cubría a la Selección parece que cubre espectáculos. No sabía nada", había escrito la rubia en referencia a Martín Arévalo, el periodista que le hizo la nota a Maxi, aunque posteriormente borró el tuit.

Pasan los años y la novela entre Wanda, Maxi y Mauro parece que nunca llegará a su fin.