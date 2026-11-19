Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Como es sabido, la estrella de la Fórmula 1 Max Verstappen es hincha del PSV, pero ahora ha reconocido que sigue con pasión a otros dos clubes. El cuatro veces campeón del mundo también apoya al Manchester United y al FC Barcelona, según cuenta en una entrevista con TalkSPORT.

A Verstappen le preguntan «dónde está realmente su corazón». «Juegan en competiciones diferentes, ¿no?», responde el hijo de Jos Verstappen, de 29 años. «Mi padre me llevaba antes a ver al PSV. Por aquel entonces tenía un vínculo con Philips».

«Me gusta la mentalidad del club, por eso les tengo cariño. Y luego está el Barcelona, Johan Cruijff... Hay un vínculo fuerte, una conexión fuerte para un aficionado neerlandés al fútbol. Es el mejor que hemos tenido».

«Me gusta su estilo de juego; ese club también está en mi corazón. Y también me gusta mucho la Premier League, donde hay muchos equipos competitivos».

Anuncios Anuncios

«Y sí, siempre eliges un favorito. En las buenas y en las malas. Para mí es el United. Ahora está pasando por dificultades, pero aun así hay que estar a su lado y apoyarlo de todas las maneras posibles», afirma Verstappen.

Related Topics

En cualquier caso, Verstappen tiene mucho que esperar con ganas este fin de semana. El Manchester United visita al Liverpool, el Barcelona recibe al Villarreal y el PSV viaja a Nimega para enfrentarse al NEC.

Verstappen, eso sí, tendrá que conformarse con ver los mejores momentos. Este fin de semana se disputa el Gran Premio de Las Vegas.

Anuncios

Después quedarán dos carreras antes de que termine la temporada de Fórmula 1: el 29 de noviembre en Qatar y el Gran Premio que cerrará el calendario el 6 de diciembre en Abu Dabi.

Verstappen, que ganó tres de sus últimas cinco carreras, ya no puede proclamarse campeón del mundo por quinta vez esta temporada. A principios de este mes, el piloto de Mercedes Kimi Antonelli, de 20 años, fue declarado oficialmente el mejor.