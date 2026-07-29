Eberl reveló en una rueda de prensa este miércoles que había estado en contacto con Olise «una y otra vez» durante el Mundial, y contó de pasada dos episodios concretos. «Me envió una foto bonita con Manu Kone, a quien traje en su día al Gladbach, en la que ambos estaban brazo con brazo en el vestuario», relató Eberl. Olise y Kone (actualmente en la AS Roma) alcanzaron con Francia las semifinales del Mundial, pero allí cayeron ante la posterior campeona del mundo, España.

Entretanto, Eberl le había ofrecido a Olise un cambio de dorsal: «Le preguntamos si quería tener el número 11, como en el Mundial. Entonces dijo: no, preferiría seguir conservando el 17».

En la selección francesa, Olise lleva actualmente el número 11; en el Bayern, la temporada pasada perteneció al cedido Nicolas Jackson. Tras la salida de Jackson y la negativa de Olise, el 11 pasó al nuevo fichaje Nathaniel Brown, que fue presentado oficialmente este miércoles.

Eberl, cansado de los rumores sobre Olise: «Ahora estoy contento»

Mientras Olise y Eberl intercambiaban mensajes sobre Manu Kone y los dorsales, el mundo del fútbol debatía un posible traspaso del excepcional talento de 24 años del Bayern al Real Madrid. Pese a los numerosos desmentidos de ambos clubes, la maquinaria de los rumores siguió funcionando a toda marcha.

«Se entendía, porque estaba el Mundial y el Bayern de Múnich y el Real Madrid están entre los clubes más grandes del mundo. Eso genera clics», opinó Eberl. «En algún momento se volvió pesado, cuando este tema se siguió alimentando una y otra vez. Aunque tanto el Real Madrid como nosotros dejamos clara nuestra postura de que no hay absolutamente nada de eso. Ahora estoy contento de que el tema, con suerte, esté casi zanjado». Como muy tarde, el fichaje que pretende hacer el Real Madrid de Yan Diomande, del RB Leipzig, debería poner fin a los rumores.

Olise se encuentra actualmente disfrutando de unas vacaciones prolongadas tras el Mundial y se incorporará a los entrenamientos del equipo después de la gira por Asia (del 1 al 8 de agosto).