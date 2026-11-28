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Otro revés para Jamal Musiala: antes de la visita del Bayern de Múnich al Hamburgo, el director deportivo Max Eberl habla con emoción de la nueva lesión del jugador de 23 años.

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Antes del partido de Bundesliga del Bayern de Múnich contra el Hamburgo, Max Eberl se ha pronunciado sobre la nueva lesión de Jamal Musiala.

El atacante del club más laureado de Alemania volvió a sufrir una lesión muscular en el muslo derecho el pasado miércoles, durante el encuentro de la Champions League ante el OSC Lille. Eberl, director deportivo del club, confirmó ante los micrófonos de Sky que se trata de la misma lesión que ya había dado problemas a Musiala en las semanas anteriores.

En un comunicado publicado el viernes, el club muniqués señaló que el jugador de 23 años estaría de baja «hasta nuevo aviso». Según los medios, no estará disponible entre cuatro y seis semanas, por lo que todo apunta a que no volverá hasta después del parón invernal.

«Solo queremos que dejen tranquilo al chico. Queremos que tenga su espacio», explicó Eberl justo antes del partido a domicilio en Hamburgo. El director deportivo añadió que era una «tragedia humana» que Musiala tuviera que afrontar otro contratiempo médico, después de haber disputado apenas 247 minutos en partidos oficiales esta temporada.

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Al mismo tiempo, Eberl subrayó que toda la familia del Bayern apoya al internacional alemán y hará todo lo posible para que recupere cuanto antes su mejor nivel: «Ahora le daremos tiempo y espacio para que también pueda desconectar un poco y volver más fuerte. Es otro revés, pero todos en el club le apoyaremos y le ayudaremos a regresar».

Getty Images

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¿En qué punto está el debate sobre Jamal Musiala?

Musiala acababa de regresar el pasado viernes, cuando entró desde el banquillo en el empate 1-1 contra el Colonia. También entró como suplente contra el Lille y permaneció en el campo hasta el pitido final , pero durante ese partido se le reprodujo la lesión. Según informa Bild, Musiala ya había notado molestias en el muslo cuando salió desde el banquillo ante el Colonia, pero quiso jugar a toda costa contra el Lille debido al debate público sobre él y su estado de salud.

Musiala ha acaparado últimamente los titulares relacionados con el Bayern. El presidente de honor Uli Hoeneß, el presidente de la junta directiva Jan-Christian Dreesen y, sobre todo, Karl-Heinz Rummenigge, miembro del consejo de supervisión al igual que Hoeneß, expresaron públicamente, uno tras otro y con creciente dureza, sus dudas sobre si alguna vez recuperará su antiguo nivel debido a su disfunción neurológica. Si esos temores se confirman, habría que hablar de una modificación de su contrato, de elevada remuneración.

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Las declaraciones de los dirigentes provocaron una gran incomprensión entre el público futbolístico. El martes se celebró una reunión en las instalaciones del club en la Säbener Straße entre la cúpula del Bayern y el equipo de representantes de Musiala, de la agencia 11WINS. Después, el club muniqués publicó un comunicado oficial en el que habló de un «intercambio constructivo» entre ambas partes.