Mauro Júnior ha repasado en conversación con ESPN un parón internacional inolvidable para él. El brasileño del PSV no solo debutó con la selección nacional, sino que además ya suma tres internacionalidades.

Mauro debutó el 25 de septiembre con la Seleção cuando entró a falta de un cuarto de hora ante Australia (1-1) en sustitución de Douglas Santos. En el siguiente amistoso contra Australia, el 29 de septiembre, fue titular por primera vez en la victoria por 2-4.

Después, Brasil voló a Calcuta, donde logró una victoria por 0-4 sobre India. Mauro empezó en el banquillo, entró tras una hora y se distinguió en esa media hora con un despeje sobre la línea de gol y la asistencia del 0-4 de Samuel Lino.

Mauro ya está de vuelta en Países Bajos y se prepara con el PSV para la reanudación de la Eredivisie, el viernes ante el sc Heerenveen. Aun así, hubo tiempo para repasar una experiencia maravillosa para él y contar cómo es trabajar con el técnico de primer nivel Carlo Ancelotti.

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«Es un entrenador legendario», cuenta el diestro de 27 años. «La manera en la que gestiona al grupo es muy bonita. Es un hombre muy amable y me dio muchísima confianza al ponerme ya en el primer partido. Confía en mí».

«Cuando debuté contra Australia, me dijo que tenía que estar muy arriba en el campo. Cada balón que recibiera tenía que centrarlo, porque en el momento en que entré íbamos perdiendo 1-0. En el segundo duelo me dijo que tenía que ser inteligente, porque Vinícius Júnior juega por delante de mí. Tenía que ayudarle».

«Defendí e hice todo lo posible para darle a Vinícius la libertad de desplegar su juego», cuenta Mauro, que ya había coincidido varias veces con Vinícius en las selecciones juveniles de Brasil. «Fue muy especial», dice Mauro. «Cuando jugaba con él yo todavía era centrocampista, ahora soy lateral», se ríe.

«Fue algo muy bonito. Cuando jugaba con él, todavía no era la superestrella que es ahora. Fue muy bonito y también me lo puso más fácil para adaptarme al grupo. También tengo una buena relación con Gabriel Magalhães. Fue muy, muy bonito».



