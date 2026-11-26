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El entrenador del Manchester United, Mauricio Pochettino, ha respondido a las crecientes críticas al portero Senne Lammens tras una serie de errores de gran repercusión. El internacional belga pasó una noche difícil ante el Sporting en la Champions League, lo que ha llevado a los aficionados a preguntarse si hace falta un cambio de cara al partido de este fin de semana contra el Brentford.

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Lammens vive una pesadilla en la Champions League en Lisboa

Al United se le escapó la victoria en Portugal en un caótico empate europeo. Bruno Fernandes marcó dos goles para los visitantes, pero Suarez respondió con otros dos, mientras que un gol en propia puerta del portero del Sporting Kaique Pereira en los últimos minutos fue anulado por una falta sobre el brasileño.

Lammens fue protagonista de una noche que se le complicó de forma dolorosa. Tras detener inicialmente un penalti al Sporting, el guardameta de 24 años encajó otro lanzamiento desde los once metros minutos después y acabó regalando a los locales el empate en los últimos minutos. Pese a esos costosos errores, Pochettino está dispuesto a seguir confiando en el exportero del Royal Antwerp.

Pochettino defiende al portero y reparte la responsabilidad defensiva

En la rueda de prensa posterior al partido, Pochettino se negó a señalar a Lammens e insistió en que toda la plantilla debe asumir su parte de responsabilidad por los errores defensivos.

«Para mí, estas cosas pasan. Así es el fútbol», dijo Pochettino en la rueda de prensa posterior al partido. «Siempre voy a apoyar a mi jugador si ocurre algo… Tenemos que hablar de responsabilidad y también es responsabilidad nuestra proporcionarle las mejores herramientas.

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«Creo que, en esta jugada, nuestra línea defensiva también tiene que proteger mejor al portero, porque era muy difícil. No se trata de culpar a la línea defensiva, pero son dos cosas que debemos mejorar, detalles en los que tenemos que trabajar».

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El argentino pidió a su equipo que afine sus hábitos colectivos en todo el campo mientras atraviesa sus dificultades actuales. Añadió: «Porque a veces [decimos] que los jugadores profesionales siempre tienen que… Hay que refrescar conceptos, refrescar detalles, hasta que eso se convierta en un hábito. Y creo que lo que tenemos que mejorar son nuestros hábitos en defensa, en ataque, en todas las áreas.

«Culpádnos a nosotros, porque creo que tenemos que gestionar mejor este tipo de situaciones. Cuando eres portero, ese balón no es fácil. Y siempre necesitas la ayuda de un compañero. Pero, por supuesto, tenemos que aceptarlo, aceptamos ese reto y estamos aquí para intentar mejorar en todos esos pequeños detalles que, sin duda, mejoraremos».

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Una temporada difícil y el veredicto de Fernandes en el vestuario

Los errores de Lisboa prolongan una campaña complicada para Lammens, que no ha logrado dejar atrás las secuelas de su pesadilla en el Mundial . En 16 partidos esta temporada, ha encajado 33 goles y solo ha dejado su portería a cero una vez. Antes ya había regalado un gol al Bournemouth al salir de su línea de gol en la derrota por 3-0 en casa en octubre y había dejado escapar un disparo que llegó a Nicolas Jackson en un empate 4-4 con el Aston Villa.

Aun así, el capitán del United, Fernandes, respaldó públicamente al portero, al igual que su entrenador, y rechazó que se le culpe en el vestuario: «Es parte del fútbol. Los errores son parte del fútbol y de ellos llegan goles, pero, evidentemente, esto no es un deporte individual, así que todos tenemos que asumir la responsabilidad tanto de lo que hacemos bien como de lo que hacemos mal.

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«Por eso creo que lo principal y lo más importante es entender que tenemos que estar juntos en los buenos y en los malos momentos, y eso no va a cambiar la confianza que tenemos los unos en los otros».

Espera el Brentford, con Darlow como alternativa

Aunque Pochettino no llegó a garantizar que Lammens vaya a jugar, su defensa pública indica que el portero mantiene la confianza de su nuevo entrenador de cara al encuentro de este fin de semana contra el Brentford.

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Dejar al belga fuera del equipo supondría recurrir a Karl Darlow, que llegó en verano procedente del Leeds United pero solo ha jugado un partido con el club esta temporada: fue titular en la derrota por 3-2 ante el Brighton en la Carabao Cup. Con tan pocos minutos de competición a sus espaldas para su suplente, todo apunta a que Lammens tendrá una oportunidad inmediata de corresponder a la confianza de su entrenador y dar estabilidad a la defensa del United.