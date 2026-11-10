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Michael Carrick se enfrenta a la posibilidad de ser destituido del Manchester United tras un desastroso inicio de temporada en la Premier League que ha dejado al club luchando por evitar el descenso. Según se informa, la cúpula de Old Trafford ha identificado al seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, como su principal candidato para impulsar la recuperación del equipo.

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Carrick, al borde de la destitución en Old Trafford

Carrick está a punto de ser destituido por el United tras un comienzo de temporada históricamente malo en la Premier League. La cúpula de Old Trafford está profundamente alarmada por una pésima racha de resultados que ha llevado al club a la zona de descenso.

Con solo una victoria en diez partidos de liga, el United se encuentra a un solo punto del último puesto de la tabla. Pese a las esperanzas iniciales de que pudiera revertir la preocupante caída, los altos cargos del club han aceptado que ahora es necesario un cambio de entrenador para salvar la temporada.

Pochettino, señalado como principal candidato

Mientras el club se prepara para prescindir de Carrick, el seleccionador de Estados Unidos, Pochettino, se ha perfilado como claro favorito para el puesto, según ESPN. El informe indica que el técnico de 54 años cuenta con la experiencia en la Premier League y la fuerte personalidad necesarias para sacar del peligro a una plantilla en apuros.

Pochettino, que ya ha sido entrevistado en tres ocasiones anteriores para ocupar el puesto de entrenador del United, amplió su contrato con la Federación de Fútbol de Estados Unidos en agosto. Sin embargo, según las informaciones, su contrato actual incluye una cláusula de rescisión de 7,4 millones de libras que el United tendría que ejecutar para hacerse con sus servicios.

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Un desplome sorprendente tras el logro europeo

La crisis actual supone una caída asombrosa para Carrick, que firmó un contrato de dos años este verano. El técnico de 45 años causó una buena impresión al llegar como entrenador interino en enero y logró llevar al Manchester United a la clasificación para la Champions League.

Sin embargo, los dirigentes del club han quedado conmocionados por el acusado descenso del rendimiento y los resultados esta temporada. Aunque otros candidatos, como Julian Nagelsmann, Eddie Howe y Kieran McKenna, tienen partidarios en la directiva, Pochettino sigue siendo el principal objetivo.

¿Qué le espera al United?

Carrick recibió una última oportunidad el mes pasado para frenar la caída, pero una sola victoria en sus últimos cuatro partidos ha ensombrecido cada vez más su futuro. La cúpula del club, encabezada por el copresidente Joel Glazer y el propietario minoritario Jim Ratcliffe, seguirá debatiendo en los próximos días para concretar sus siguientes pasos.