Se eliminan los días libres después de los partidos en Carrington
Según The Sun, Pochettino eliminará los días libres después de los partidos para los jugadores del Manchester United. En su lugar, la plantilla deberá acudir a Carrington al día siguiente de cada encuentro para realizar sesiones de recuperación obligatorias destinadas a mejorar su condición física general.
Este planteamiento supone un cambio radical respecto a la etapa de Michael Carrick, durante la cual rara vez se exigía a los jugadores que acudieran a las instalaciones de entrenamiento justo después de los partidos. De hecho, Carrick y su plantilla no estuvieron en Carrington el lunes, tras empatar 4-4 contra el Aston Villa en Old Trafford.
Cambios en el cuerpo técnico para mejorar la condición física
Para aplicar estas exigencias físicas más estrictas, Pochettino incorporará al club a su hijo mayor, Sebastiano, como preparador físico especializado. Se sumará al departamento de preparación física, del que forma parte Charlie Owen, ascendido desde la cantera hace más de siete años y que ha trabajado a las órdenes de Carrick, Erik ten Hag, Ole Gunnar Solskjaer y Ruben Amorim.
La incorporación de un especialista en preparación física de su confianza sigue la línea de lo que hizo anteriormente Amorim. El técnico portugués fichó al especialista en preparación física Paulo Berreira durante su etapa en Old Trafford, aunque Berreira se marchó junto a Amorim en enero y desde entonces se ha reunido con él en Milán.
Alderweireld advierte a la plantilla de las durísimas exigencias
El exdefensa del Tottenham Toby Alderweireld, que jugó cinco temporadas a las órdenes de Pochettino, ha advertido a los jugadores del United, que no están rindiendo al nivel esperado, de que se preparen para un cambio brusco e inmediato. «Lo primero que hizo fue ponernos en muy buena forma física. La pretemporada fue brutal», declaró Alderweireld a la BBC. «Para jugar como él quiere, llevando la iniciativa, presionando al rival, con la línea defensiva adelantada y un juego muy dinámico, hay que correr».
Related Topics
Alderweireld subrayó que Pochettino exige el «100 %» cada día en los entrenamientos e insistió en que la plantilla notará enseguida «otro nivel». También recordó lo que les dijo Pochettino en el descanso cuando el Tottenham perdía 3-0 ante el Ajax en su semifinal de la Champions League: «Simplemente dijo: “Tenéis que imponeros físicamente, tenéis que luchar, solo necesitáis un gol para volver al partido, creed que todo es posible”».
El duelo contra el Liverpool se acerca para una plantilla mermada
Pochettino afronta un obstáculo logístico inmediato al comenzar a implantar sus exigentes métodos. Las convocatorias de varios internacionales han mermado esta semana la primera plantilla del United, lo que limita el tiempo que podrá trabajar inicialmente con el grupo al completo en Carrington.
Cuando sus jugadores regresen de sus compromisos con las selecciones, el nuevo entrenador centrará toda su atención en preparar a la plantilla para un partido de Premier League de gran importancia contra el Liverpool.