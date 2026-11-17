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Mauricio Pochettino ha revelado que una conversación privada con Pep Guardiola fue decisiva para que dejara la selección de Estados Unidos y aceptara el banquillo del Manchester United. El técnico argentino asumirá el cargo en Old Trafford tras la destitución de Michael Carrick, que dejó al club sumido en la zona de descenso de la Premier League.

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Cómo una charla en septiembre propició el regreso de Pochettino a Old Trafford

El Manchester United confirmó la semana pasada el fichaje del técnico de 54 años , que afrontará su cuarta etapa en un club de la Premier League tras dirigir al Southampton, el Tottenham y el Chelsea. Será su primer puesto en un club desde que dejó Stamford Bridge al final de la temporada 2023-24.

El fichaje supone un rápido cambio de postura del argentino, que había renovado su contrato con la selección de Estados Unidos apenas un mes antes. Hablar con Guardiola durante un partido en septiembre llevó a Pochettino a replantearse su compromiso con el fútbol de selecciones, una revelación que probablemente no sentará bien a los aficionados estadounidenses.

Pochettino admite que echaba de menos el día a día de un club

Antes de su salida, Pochettino contó a The Telegraph que los largos intervalos entre concentraciones de la selección le hacían añorar los entrenamientos y las obligaciones con los medios de comunicación del día a día.

«Estoy preparado [para volver]», dijo. «Es lo que echo un poco de menos. Echo de menos tener algo aquí todos los días. Guardiola me preguntó cuando estaba en el partido. Me dijo: “Ah, ¿no quieres volver a la Premier League?”. Le dije: “No, estoy contento aquí”.

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»[Me dijo] “Sí, pero ¿no echas de menos estar cada día...?”. Le dije: “Un poco, sí, porque piensas en el día de hoy y luego tenemos la concentración de diciembre contra Jamaica para los [jugadores de la MLS que están entre los seleccionables]. Pero después tienes que esperar [hasta] marzo. ¿Qué haces? Tienes que ver partidos, viajar y ocuparte de asuntos administrativos. Eso está bien.

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»Pero estar involucrado todos los días, con las ruedas de prensa, los entrenamientos y todo lo demás... Ante una oportunidad como la del United, dices que sí. Quiero eso. Quiero volver a demostrar mi valía».

Pochettino apoya a Guardiola como sucesor en la selección de Estados Unidos

Curiosamente, ahora se vincula con fuerza a Guardiola con el puesto de seleccionador de Estados Unidos como sucesor de Pochettino , tras una etapa de dos años que elevó el prestigio del cargo. El español se encuentra actualmente en un año sabático después de dejar el Manchester City al final de la pasada temporada.

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Pochettino respaldó a su antiguo rival para el puesto y destacó la calidad de la plantilla y las nuevas instalaciones de entrenamiento. «Es el momento perfecto para llegar a la federación», afirmó Pochettino. «Que lo acepte, porque va a encontrar gente muy buena y buenos jugadores. Los jugadores pueden adaptarse a su estilo».

Un último partido con Estados Unidos antes de incorporarse a Carrington

Antes de empezar en el United el miércoles, Pochettino dirigirá a la selección de Estados Unidos por última vez en la madrugada del miércoles, hora del Reino Unido. Con una ventaja de 6-0 tras el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf contra Haití, la vuelta debería ser una despedida sin sobresaltos.

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Sin embargo, la verdadera presión comenzará cuando llegue a Carrington. Pochettino heredará un equipo que lucha por salir de la zona de descenso de la Premier League y afrontará de inmediato el reto de salvar la temporada del United y volver a demostrar su valía en la máxima categoría inglesa.